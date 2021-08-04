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TIMETURK / EKONOMİ / New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, beklentilerin altında kalan özel sektör istihdam verisinin ardından güne düşüşle başladı.

1 Gün Önce
2021-08-04 17:06:33
New York borsası düşüşle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,46 azalışla 34.955,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 düşüşle 4.409,50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalarak 14.748,9 puan oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelere rağmen dün pozitif bir seyir izleyen endeksler, beklentilerin oldukça altında kalan özel sektör istihdam verisinin ardından bugün açılışta düşüş kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı temmuz ayında 330 bin kişi arttı. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin çok altında kalan özel sektör istihdamının 695 bin artması öngörülüyordu.

Analistler, temmuz ayı verilerinin istihdam artış hızında ikinci çeyrekte belirgin bir yavaşlama olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kovid-19 salgınının ekonomik görünümü yavaşlatacağına ilişkin endişelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yeniden yüzde 1,13 seviyelerine kadar geriledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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