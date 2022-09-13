Netflix Türkiye'ye bir zam daha geldi

Netflix üyelik ücretleri, geçen yıla göre yüzde 70 arttı. Yeni zam ile birlikte en düşük fiyat 45,99 TL‘ye yükseldi.

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2022 yılında ikinci zammı yaptı. Nisan 2022'de 37,99 TL olan Temel Plan, yeni zam ile birlikte 45,99 TL‘ye yükseldi. 57,99 TL olan Standart Plan 69,99 TL olarak güncellendi. Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan da 77,99 TL'den 93,99 TL‘ye çıktı. .