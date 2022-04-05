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TIMETURK / EKONOMİ / Netflix Türkiye ücretlerine yüzde 42 zam!

Netflix Türkiye ücretlerine yüzde 42 zam!

Netflix, Türkiye'deki ücretlerine zam yaptı. Zam oranı üyelik programına göre yüzde 27 ila 42 arasında değişiyor.

30 Dakika Önce
2022-04-05 11:20:31
Netflix Türkiye ücretlerine yüzde 42 zam!

Yeni fiyatlara göre Netflix''in en ucuz olan temel üyelik paketi yüzde 27 zamla 29.99 TL'den 37.99 TL'ye çıktı.

Standart ve özel üyelik paketlerine ise yüzde 42 zam geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Netflix'in en pahalı olan ve aynı anda 4 kişinin izlemesine olanak tanıyan özel üyelik paketinin fiyatı 77.99 TL'ye yükseldi.

Netflix son olarak 2021 mart ayında yüzde 31 ile 50 arasında değişen oranlarda üyelik paketlerine zam yapmıştı.

Netflix'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız” denildi. .

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