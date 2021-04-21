'Neden bana kredi çıkmıyor!' demeyin

Kredi notunuz ne kadar yüksekse kredi kullanma ihtimaliniz o kadar artar. Takibe düştüyseniz borcunuzu kapatsanız bile bir süre kredi kullanamazsınız

Kredi kullanma sürecinde en çok yapılan hataların başında; elde önemli miktarda para olmadığı halde bankalardan krediye başvurmak geliyor.Bir araç ya da daire almak istediğinizde en azından alacağınız menkul ya da gayrimenkulün ederinin üçte birinin nakit olarak elinizde bulunması önemli. Bankalara ne kadar az borçlanırsanız ödeme gücünüz de o derece rahat olacaktır.

Yakın çevrenizi sorgulayın

Finansman uzmanları kişinin öncelikle yakın çevresine borçlanmasının rasyonel olacağı kanaatinde.

Bankalara kredi talebinde bulunmadan önce çevrenizden tedarik edeceğiniz miktar elinizi rahatlatır.

Bankalar genelde müteselsil kefalet sistemiyle kredi kullandırttıkları için sizin dışınızda kişileri ödeme güçlerine göre belirleyerek kefil kabul ediyorlar.

Çekme limitinize karar verin

Kredi çekmeden önce ihtiyaç duyulan gerçek miktarın belirlenmesi önemli. Çoğu kredi seçeneği oldukça üst limitlere sahip olabilir ancak o kredinin çekilebilir olması ihtiyaç duyulan kredinin de o miktar olduğu anlamına gelmez. Kredi çekmeden önce mutlaka ihtiyaç miktarı belirlenmeli. İhtiyaç fazlası çekilen kredi aynı zamanda ödenecek fazladan faiz ve borç anlamına geliyor.

Banka banka gezin

Kredi oranlarına kredi çekmeden önce detaylı incelemeye tabi tutulmalı. Kredi miktar ve faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterirken siz kendinize uygununu bulmalısınız. Bankaların kredi çekenlere sunduğu diğer avantajlar dikkate alınmadan, her şeyden önce nasıl bir oran sunulduğuna bakılmalı. Diğer avantajlar faiz oranlarından çok daha sonra gelmektedir.Çünkü sizin yarım puanlık bir faiz fazla veya düşük çekmeniz ödeme sürecinde anlamlı miktar olarak karşınıza çıkacaktır.

Vadeyi kısa tutabiliyor musunuz?

Kredi oranları dışında çekilecek kredide dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da kredinin uzun vadeli olup olmaması. Mümkün olduğunca uzun vadeli olmayan bir kredi çekmek her zaman için daha avantajlıdır. Uzun vade, faizin artmasına neden olur. Bu nedenle kaçınılması gerekir.Burada elinizdeki paranın miktarı yönlendirici unsur. Vadeler uzadıkça maliyetiniz katlanmaktadır. Eliniz vade uzun olunca rahatlıyor ise tercih edilebilir.

Dosya masrafına dikkat

Kredi oranlarından ve vade belirlendikten sonra dikkat edeceğiniz başka husus dosya masrafları. Dosya masrafının çektiğiniz kredinin üzerinde ne kadar etkisi olacağına dikkat etmelisiniz. Eğer dosya masrafı çok yüksekse krediyi başka bir bankadan çekmeyi düşünebilirsiniz. Dosya masrafı çok fazla değişmemekle birlikte bu dosya masrafının kapsamı, devamında sigorta ile ilgili bazı taleplerin size imzalatılması devreye girebilir.

"Garantili" hareket edin

Kredi çektiğinizde mutlaka hayat sigortası yaptırın. Bu sayede başınıza bir şey geldiğinde, çektiğiniz tüm parayı bankaya sigorta şirketi öder ve aile veya çevrenizi mağdur etmemiş olursunuz.

Dosya masrafları oluşturulurken ya da bankadan krediniz onaylandığında da size hayat sigortası veya almak istediğiniz mülk ise fayrimenkule yönelik sigortaları yapmak durumundasınız.

"Neden bana kredi çıkmıyor" dememek için bunları yapın

Öncelikle kredi notunuz ne kadar yüksekse kredi kullanma ihtimaliniz o kadar artar. Bankaların kredi kullandırırken ilk baktıkları şey kredi notudur. Kredi notu sizin geçmiş dönem ödeme alışkanlıklarınızdan, borçluluk durumuna, hatta kredi arayışına kadar pek çok etkene göre verilen bir not.

Borçluluk durum sorgulaması

Ödeme alışkanlıklarından sonra kredi notunu en fazla etkileyen kriterlerin başında borçluluk durumu geliyor. Yani siz istediğiniz kadar düzenli ödeme yapın, mevcut kredi ve kredi kartlarının borcu yüksekse, bu durumda kredi notunuz düşük olmasa bile banka kredi vermek istemeyebilir.

Borcunuzu kapatsanız bile

Mevcut kredi ya da kredi kartı ödemeleriniz yüzünden takibe düştüyseniz borcunuzu kapatsanız bile bir süre kredi kullanamazsanız.Bu yüzden bankalar takibe düşmeden önce size telefonla SMS ya da mail yoluyla “En kısa sürede ödeme yapmanız, yapmamanız durumunda takibe alınacağınıza” dair uyarı mailleri yollar.

Sadık müşteri misiniz?

Bir bankaya kredi başvurusunda bulunduğunuzda ya da online başvuru yaptığınızda bekleyin. Üst üste yapılan başvurular da kredi notunuzu etkileyebilir. Özellikle birden fazla banka sizin kredi talebinizi aynı dönemde red ettiyse yeni başvuru yapmayın. Borcuna sadık müşteri imajı sonraki yıllar yapacağınız kredi başvuruları için de pozitif etki yapar. Bankalara göre siz 'Borcuna sadık müşteri' olarak mimlenirsiniz. Bankalar Daha önce bir ya da bir kaç kez kredi kullanım borcunu sorunsuz kapatan müşteriye kredi limitleri esnediğinde otomatik limit tanımı bile yapabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.