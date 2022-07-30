Necmettin Batırel: Türkiye'ye çatan belasını buluyor

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da yaşanan enerji krizini, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamı nedeniyle alınan yaptırım kararlarına bağladı.

Batırel, "Türkiye'ye çatan belasını buluyor!" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışı bölge ekonomisi resesyona sürüklüyor. Güven endeksi düşüyor, Almanya'da yıllık TÜFE %8.5 ile yeni rekor düzeye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için muhalefete destek verebileceklerini söyleyen Biden'ın ülkesi ekonomik krize sürükleniyor. Tayvan'ın bağımsızlığına açık destek verdiği için Çin'le savaşa sürükleniyor. Terör finansörü Osman Kavala'yı mahkûm ettiğimiz için Türkiye'ye yaptırım kararı alan Avrupa enerji krizi dolayısıyla karanlığa gömülüyor.

Sonuç: Türkiye'ye çatan belasını buluyor!..

Peki, dünya küçülürken, Türkiye nasıl büyüyor? İhracatla, üretimle istihdamla, tüketimle, turizmle... Kurlardaki artış kaliteli Türk ürünlerinin pazar paylarını arttırıyor, sipariş yağıyor. Sanayi üretimi 9.1'e Kapasite Kullanım Oranı bu yüzden %78.2'ye yükseldi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 33 milyar TL açık veren bütçe 2022'nin ilk yarısında 94 milyar TL fazla verdi. Dövizdeki artışlar, enerji ve gıda fiyatlarının tetiklediği enflasyona rağmen bütçe gelirlerinin artmasında şirketlerin yüksek satış yaparak devlete ödedikleri vergilerdeki artış yol açtı. Bu ekonomik canlılığın en canlı örneği…

Suriyelilere rağmen işsizlik %10.9'a geriledi. Dünyada yaşanan enerji ve gıda krizi Türkiye'de yok! Bakın kriz denince ulaşma sıkıntısı var demektir. Ülkemizde enerji krizi yok, sadece maliyet artışı var. Avrupa'da enerji yok. Bakın Almanya doğalgaza ek vergi getiriyor. Avrupa Birliği enerji tüketimini %15 azaltma kararı aldı. Türkiye'de böyle bir tablo var mı? Doğalgaz depolarımız ağzına kadar dolu, Rusya, İran ve Azerbaycan'la enerji anlaşmalarını yeniledik. Çok rahat bir kış geçireceğiz..."