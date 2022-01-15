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Necmettin Batırel: Erdoğan'ın uyguladığı sistem 'Nobel ekonomi ödülü'ne layık görülecek

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayata geçirdiği yeni ekonomik sistemin 'Nobel ekonomi ödülü'ne layık görüleceğini söyledi.

13 Dakika Önce
2022-01-15 10:23:26
Necmettin Batırel: Erdoğan'ın uyguladığı sistem 'Nobel ekonomi ödülü'ne layık görülecek

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, yerli yatırımcının kur korumalı TL mevduat hesabına geçmeye başladığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halk inanıyor uygulamaya koyduğu sisteme tam destek veriyor. Güven olmasa 11 ayda yurt dışına kaçırılmış 20 milyar dolar ülkeye getirilir miydi?" diye yazdı.

Turizmden 2022 yılında 35 milyar dolar geleceğini, sanayi üretiminin rekorlar kırdığını savunan Batırel, "Türkiye, kurtuluş yılına girdi… Hazirandan itibaren enflasyon, kur baskısı ve cari açık problemi ortadan kalkacak. Göreceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayata geçirdiği yeni ekonomik sistem dünyada bir ilk olacak “Nobel ekonomi ödülü”ne layık görülecek. Türkiye kazanacak..." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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