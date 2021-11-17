Necmettin Batırel: Dövize bulaşmayın

Türkiye Gazetesi Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel artan döviz kurları karşısında bir öneride bulundu. Batırel ‘dövize bulaşmayın!’ dedi.

Türkiye Gazetesi Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel yatırımcılara bir uyarıda bulundu.

Batırel köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de vatandaşın para kazanma alanları belli. Otomobil ve gayrimenkul gibi temel alanlar dışında döviz, faiz, altın ve hisse senetleri var. Bunları sırasıyla ele alalım...

Büyük ihtimalle faizler sabit tutulacak. Yani TL'deki kayıplar değil tam tersi kazanımlar artacak. Dövize bulaşmayın. Mevduat faizlerinde mevcut enflasyona göre negatif getiri var. Kesinlikle yanaşmayın. Altının onsu ABD'de enflasyonun büyük artışından aldığı güçle yılın zirvesinde. Ama ABD merkez bankasının faiz artış takvimini öne alma ihtimali doğdu. Altın geri dönebilir. Gram altın kur artışıyla

Özetle BİST'in endeks bazında dolar cinsinden yılbaşı değerine kavuşması için 2067 puan olması lazım. Bir başka ifadeyle %26'lık artışla 427 puan yükselmesi gerekiyor... 5 sentten şu anda bahsetmiyoruz. Zira onun için endeksin 5 bin puana çıkması lazım -ki şu anda hayal-... Peki, hangi sektör hisselerinde pozisyon açmak gerekiyor? Ne zaman alım yapmalı, ne zaman satmalı? İşte en önemli soru bu...

Hangi sektörler lider konumda? Enerji birinci sırada. Onu teknoloji, demir çelik, toptan eşya izliyor. Kanal İstanbul beklentisi gayrimenkul (inşaat) ve çimento sektörünü vazgeçilmez kılıyor. Eldeki paranın tamamıyla alım yapılmamalı, belli oranda TL tutulmalı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.