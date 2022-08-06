Necmettin Batırel'den ezberleri bozan dolar yazısı! 'Alnınıza “hain/enayi” yazdırmak için sıraya girin...'

Ekonomist Necmettin Batırel, 'Alnınıza “hain/enayi” yazdırmak için sıraya girin, bol bol dolar/avro toplayın. Türk liram dövizi silindir gibi ezip gerçek değerine kavuştuğu zaman çok ahh edeceksiniz' dedi.

İşte Necmettin Batırel'in 'Musluk açıldı' başlıklı yazısı:

Hasretle beklenen misafir geldi mi? Merkez Bankası brüt rezervleri 29 Temmuz haftasında 3 milyar dolar artışla 101,3 milyar dolara, net rezervler 6,7 milyar dolardan 9,1 milyar dolara yükseldi.

Peki bu nasıl oldu?

Temmuzda ihracat 18,6, ithalat 29,1 milyar dolara yükselmiş 10,5 milyar dolar dış ticaret açığı verilmişti. Yani rezervlerin artması değil tam tersi düşmesi gerekiyordu. Deniyor ki, bu para Ruslardan geldi...

Rosatom, Akkuyu santralinin tamamlanması için yapacağı harcamaların 15 milyar dolarlık kısmını her hafta 5 milyar dolar olarak Türkiye'ye aktarmaya başlamış rezervler bu yüzden artmış.

Gerçekten öyle mi?

Değil. Bir defa öyle olsa geçen hafta da 5 milyar dolarlık giriş olur rezervler artardı, hâlbuki artmadı geriledi. Rosatom para arıyor. Şirket inşaatı tamamlamak için 6,1 milyar dolar tutarında finansman arıyor.

Para arayan şirket 15 milyar dolar verir mi? Peki o zaman bu para Ruslardan gelmediyse nereden geldi?

İster varlık barışı deyin, ister doğrudan yatırım deyin, isterseniz varlık alımı deyin ne derseniz deyin, acayip bir para trafiği var. Yakında haberlerini öğreneceğiz. Şurası bir gerçek, yurt dışından döviz muslukları açıldı. Bu daha başlangıç arkası çok güçlü gelecek. Asıl bomba eylülde patlayacak.

Bakın şartlar nasıl lehimize gelişiyor. Avrupa ve Amerika yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz arttırdı değil mi? Çözüm oldu mu?

Hayır! Tam tersi yıkım oldu. Daralıyorlar. Çünkü yüksek faiz, kaynak maliyetini arttırıyor, ürün fiyatları yükseliyor, insanlar bu durumda daha az tüketmeye başlıyor, sonunda ekonomiler küçülüyor. Ama bu uygulamanın bize büyük yararı oluyor. Dünya daraldığı için petrol fiyatları düşüyor. 2 ay önce 110 dolardan işlem gören Brent petrol 93 doların altını gördü. Kısa sürede 90 doları kırması bekleniyor. Yıl sonu beklentisi 70 dolar.

Bu ne demek?

Petrolde 10 dolarlık düşüş enerji faturamızın 4 milyar dolar küçülmesi demek. Hem enerjiye daha az bedel ödeyeceğiz, hem de akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle birlikte maliyetler azalacak.

Merkez Bankası Başkanı'nı düşük faiz uyguladığı için eleştiren uzman-ekonomist-profesör olarak geçinenler önce bunun aksini yapan ülkelerin ne hâle geldiğini görmüyorlar mı?

Faiz artışı sonrası ekonomileri duman oldu. Bin pişmanlar! Şimdi yahu biz yanlış yaptık faiz artış oranlarını düşük tutalım, demeye başladılar.

Şimdi gelelim en önemli soruya. Yurt dışından fon girişi arttı, peki dolar/TL'de gevşeme niye başlamadı?

Aslında başladı, ama yavaş. Niye?

İçimizdeki bazı İrlandalılar (şirketler) Merkez Bankası Başkanı'nın açıkça uyarmasına rağmen utanmadan sıkılmadan döviz toplamayı sürdürüyor da ondan. Geçen hafta yine 2,1 milyar dolar almışlar. Seviniyorlar, kendimizi garantiye aldık diyorlar. Aldığınız o dövizler kısa süre sonra elinizde patlayacak. Dolar 18 lira ile zirveye ulaşınca yabancı fon girişi başladı…

İsviçre bankalarındaki dövizler de gelecek…

Büyük şirket satın almaları başlıyor. Kurlar patır patır düşüşe geçtiği zaman ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Yine alım yapacak mısınız?

Alın alın...

Alnınıza “hain/enayi” yazdırmak için sıraya girin, bol bol dolar/avro toplayın. Benim kahramanım vazgeçilmez dostum, hayat arkadaşım, sembolüm, Türk liram dövizi silindir gibi ezip gerçek değerine kavuştuğu zaman çok ahh edeceksiniz. .