Necmettin Batırel'den ''dolar yağacak'' iddiası: Paralar kasalara sığmıyor!

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, 'Eylül sonuna kadar Türkiye'ye dolar yağacak' iddiasında bulundu.

Batırel, "Kur Korumalı hesap ödemesine rağmen sekiz ayda bütçe 33,1 milyar lira, faiz dışı denge 207,1 milyar lira fazla yazdı. Oysa 2022 yılında bütçede 278 milyar lira açık öngörülmüştü. Bütçemiz açık yerine fazla veriyor, paralar kasalara sığmıyor" dedi.

Batırel, şu ifadeleri kullandı:

"Mali disiplin bozulmadı aksine güçlendi. Hükûmetin harcama yapma kabiliyeti arttı. Büyüme hızının devam etmesi için çok önemli bir destek sağlandı.. Vergi gelirlerinin artması ile bütçede fazlalık oluştu. Vergi geliri nasıl artıyor, fabrikalar tam kapasite çalışıyor, üretiyor, satıyor, kazanıyor. Özetle Türk ekonomisinde büyük bir canlılığa yenisi eklendi...

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Hükûmete olan inançla yurt dışından kaynağı belirsiz olarak adlandırılan yoğun bir fon girişi başladı. 7 ayda 24,4 milyar dolarlık giriş oldu. 9 Eylül haftası itibarıyla Merkez Bankasının net rezervi 14,1 milyar dolar oldu. Brüt rezervler ise 1 milyar 800 milyon dolarlık artışla 113,7 milyar dolara yükseldi. Eylül sonuna kadar Türkiye'ye dolar yağacak..."