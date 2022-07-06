Nebati'den ''Türkiye Ekonomi Modeli'' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddi Nebati, Türkiye'nin, Türkiye Ekonomi Modeli'ni kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddi Nebati, Türkiye'nin güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve hızlı artan küresel fiyatlara karşın Türkiye'nin ihracat rekorları kırmaya devam ettiğini belirten Nebati, istihdamda da somut artışlar yaşandığını söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;

"Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.

Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz."