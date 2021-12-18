Ne kadar kişi asgari ücretli? Kıdem tazminatı arttı mı? İşverene maliyet nasıl yansıyacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilere paralel olarak politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Devletin vergiden vazgeçişinin maliyeti nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilere paralel olarak politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti ve önümüzdeki 3 ay indirim yapmayacağı sinyali verildi.

USDTRY % 5.5 değer kaybederek günü 15.66'dan tamamlarken BIST100 Endeksi % 5.4 değer kazanarak günü 2278'den kapattı. Böylece güçlü Türk şirketleri sayesinde dolar bazında değer kaybetmemiş oldu. 24 hisse, günü % 9 üstünde getiri ile kapattı. TL bazında rekora bir de hisse ve Viopta işlem hacmi rekoru eklendi.

Asgari brüt ücret artışı ne kadar?

Net asgari ücret, beklentileri aşarak yüzde 50 artırılarak 4253 TL oldu. Aslında brüt asgari ücret yüzde 40 artarak 5004 TL oldu. Aradaki fark Devletin asgari ücretten aldığı vergiden vazgeçmesinin etkisi. Devlet bu verginin etkisini telafi etmek için evliye, çocukluya biraz daha fazla olacak şekilde Asgari geçim indirimi (AGİ) adında iade yapıyordu.

İşverene maliyeti ne kadar?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Vergi kalkınca AGİ de kaldırıldı. Devletin 6.5 milyon kişide bu vergiden vazgeçisinin yıllık maliyeti 17 milyar TL'ye ulaşacak.Diğer taraftan işverenin maliyeti; sigorta primleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yemek, yol gibi diğer sosyal haklar eklendiğinde 7700 lirayı geçebiliyor. Dolayısıyla dünkü açıklama sonrasında işçiler memnuniyet ifade ederken işverenler farklı şeyler ifade etti. Yıl sonu gelmeden (kıdem tazminatı için rakam artmadan) işten çıkarmaların yapılabileceği en dikkat çekenlerden biri.

Ne kadar kişi asgari ücretli?

Türkiye'de 2001 krizi yılında çalışanların yüzde 55'i asgari ücretle çalışırken bu oran 2017'de yüzde 35'e gerilemişti. 2020'de yüzde 42'ye yükselen oranın yeni artışla beraber daha da yükselmesi beklenebilir. Dolayısıyla ortalama ücret seviyesi ile asgari ücret arasındaki fark daha da kapanacaktır. Asgari ücret, SGK ortalama maaş verilerine göre 2021'de ortalama ücretin yüzde 80'i seviyesindeydi. Eğer, şimdi asgari ücret üstündekilerde vergi kalkmazsa bordroların asgari ücret olarak gösterilme ihtimalinin artacağı ve ortalama ücret ile daha yakınsayacağı ifade ediliyor.

Fed'in adımları

FED'in şahin açıklamaları sonrasında piyasalar yola devam etmeye çalışsa da dün geri dönüş emareleri gözüktü. Nasdaq %2.5 düşerek dikkat çekti. Normalde bugün tepki vermesi lazım ama veremediği görülüyor. Asya piyasalarında da negatif hava var.

BIST100 Ekim başında başladığı harekette tarihi rekorları yenileyen bir ralliyi sürdürüyor. TL'nin değersizleştiği süreçte endeksi taşıyan hisselerdeki artışla BIST 100 Endeksi 2300'e ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.