Ne altın ne dolar! İslam Memiş uyardı: Hemen gidip alın

Altın fiyatlarındaki beklenmedik gerileme yaşanırken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ev almak isteyenlerin bir an önce alması gerektiğini söyledi.

Para ve altın piyasalarının gözü kulağı başta Amerikan Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelindeki 25 Merkez Bankasının vereceği faiz kararlarında… İç piyasalar ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına da kilitlenmiş durumda.

İslam Memiş, son iki haftadır dünya çapında küresel piyasalarda önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. Fed'in faiz artırımı sürecinin altını çizen Memiş, bu haftanın hem yurt içi hem de yurt dışı piyasaları için önemli olduğunu söyleyerek “Bu hafta Amerika, Türkiye, İngiltere, Japonya ve Çin başta olmak üzere 25 Merkez Bankası faiz kararı alacak. Bu hafta tüm piyasalar için çok önemli bir hafta” dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN ALACAĞI KARAR

Memiş, TCMB'nın beklenen faiz kararı konusunda belirsizlik olduğunu söyleyerek “İç piyasalar için yorum yapmak oldukça zorlaşıyor” dedi. TCMB'nın faiz kararını öngöremediklerini belirten Memiş, “Öngörülebilir olsa yabancı yatırımcı da gelir” diyerek tahminini şöyle sıraladı:

“Yüzde 50, yüzde 50. Ya pas geçecek ya da 100 baz puan düşürecek. Mantık çerçevesinde pas geçmesi gerekiyor.”

Memiş, yastık altı altın yatırımcısına şu öneride bulundu:

“Şu ana kadar devam ettirdikleri gelenekçi yapıdan vazgeçmesinler. Fiyata değil miktara bakacaklar. Gram altı/TL fiyatı geçen yıl bu vakitlerde 500 TL civarındaydı. Gram altın yatırımcısını son 20 yıl olduğu gibi yine üzmedi. Değer artışları devam ediyor. Konut almak isteyen vatandaşlara bir an önce ev almalarını önerebilirim.”

“Gümüş altına göre pozitif ayrışabilir” diyen İslam Memiş, gram altın biriktiremiyorum diyen vatandaşların gümüş alabileceğini söyledi. .