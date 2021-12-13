Ne altın ne dolar! İslam Memiş’ten ''iki katı kazandıracak'' yatırım tavsiyesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar harici yeni bir yatırım tavsiyesinde bulundu.

Altın uzmanı İslam Memiş her geçen gün yükselen dolar kuru ve altın fiyatları yerine bu sefer gümüş incelemesinde bulundu.

Altın Uzmanı ekonomist İslam Memiş, altından sonra gümüşe odaklandı. İslam Memiş “Gümüş ons bazında ve TL bazında kazandıracak” öngörüsünü paylaştı.

Gümüş fiyatlarının fırladığını, altından çok kazandırdığını söyleyen İslam Memiş, “Türkiye genelinde hem fiziki hem ihtiyat tarafında gümüş talebinin arttığını gördük. Özellikle 2022 yılında koronavirüs salgının küresel piyasalardaki kaosla birlikte ons fiyatı 12 dolardan 30 dolara çıktığını, gram fiyatının 2 buçuktan 7 buçuk seviyesine çıktığını görerek altından daha çok kazandırdığını gördük. Gümüşün gram fiyatı 2.5 liraydı. Ons fiyatı 12 dolardı. Neyiniz var neyiniz yok gümüş yapın demiştim" diye konuştu.

Gümüşün çok bereketli ve faydalı bir değerli metal olduğunu söyleyen, özellikle son dönemde salgın hastalıklarla birlikte ihtiyacın arttığını vurgulayan Altın tahmincisi İslam Memiş, "Gümüş tıp alanında çok kullanılan bir emtia. Mikrop ayırıcı olduğu için ciddi rağbet görüyor. Özellikle sanayide, otomotivde çok kullanılan bir emtia. Bu emtialara fiziki olarak ihtiyacı var emtiaların. Özellikle Çin başta olmak üzere panellerde gümüş kullanıldığını unutmamak gerekiyor. Fotoğrafçılık sektöründe, yara bantlarında bile gümüş kullanılıyor. Gümüş bulunmaz bir nimet olmaya devam edecek. Gümüş fiziki anlamda dünyanın her geçen gün fazla talep karşısında daha çok ihtiyacı olan emtiadır. Dünya genelinde ciddi bir gümüş talebi var. Fiziki gümüşe ulaşmak çok zor” diye konuştu.

Gümüşün ekrandan değil, sanal değil, mutlaka fiziki alınması önerisini paylaşan İslam Memiş, “Sanal ortamda aldığınız yatırımlar mutlaka değer kazanıyor. Dünyanın bunlara fiziki olarak ihtiyacı olacak. Dünya ülkeleri fiziki olarak gümüş bulmakta zorlanacak. Fiziki gümüşle sanal gümüş arasında fiyat farkını net şekilde görmüş olacağız. Dünya ülkeleri fiziki gümüş lazım diyecek. Bugün piyasada 24 dolarsa bana 40 dolara satar mısın diyecek. Fizikinin hem saklama hem maliyet noktasında farklılığı var. Fiziki birikim yapan vatandaşlar gelecek yıllarda iyi ki fiziki almışım diyecek. Bu söylediklerimi hatırlatırım. Fiziki birikimlere ne kadar önem verdiğimi daha iyi anlayacaksınız” diyerek vatandaşı uyardı.

Altın uzmanı İslam Memiş konuşmasının sonunda ise, “Gümüşün gram fiyatı hem onstan hem dolar/TLden besleniyor. Gümüşün ons fiyatı altının ons fiyatı gibi 2021 yılında bilerek baskılandı. Neden? Çünkü dünyada enflasyon patlak verdi. İnsanlara bu enflasyonun geçici olduğuna inandırmak için altın ve gümüşü baskıladılar. 2021 yılında gümüşün onsu 30 doları tekrar gördü. Bugünlerde 21.80-22.10 dolar arasında. 21.80 dolar seviyesi uzun vadeli yatırımcı için ons bazına bulunmaz fırsat. 2022 yılında öngörüm 50 dolara çıktı. Gram bazında dolar/TL kurunda köpük fiyatlama var. 3 haftadır bu seviyeden gümüş alınmaz diyordum. Bu seviyelerden benim öngörüme göre 9 liranın altına sarktığında gümüş alırım. Uzun vadeli yatırımcı bu seviyedense beklemeyi tercih etmeli. Ne olur ne olmaz ben doların düşeceğine inanmıyorum diyen yatırımcılar varsa alabilirler. 10 liraya alan en geç 1 ya da 2 sene sonra iki katına satar” açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.