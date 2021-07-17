Nakitle 'temasımız' kesiliyor!

Özellikle pandeminin tetiklediği çoğu teknolojik ve inovatif yöntemler ekonominin merkezine konumlanmış durumda. Nakitsiz topluma doğru teknolojik evriliş sürerken temasımız da azalmakta

Ekonomide nakit devri yavaş yavaş sona eriyor. Şubesiz bankacılık ve dijital paranın zirve yaptığı bu süreçte nakit anlayışı da farklhı bir boyuta taşınmakta. Özellikle pandeminin tetiklediği çoğu teknolojik ve inovatif yöntemler de ekonominin merkezine konumlanmış durumda.

Bunlar arasında en çok ön plana çıkan ve finansal sistemin aktörleri tarafından en çok tutulan uygulama Temassız işlem ve QR Kod.

İşlemler boyut değiştirdi

Teknolojinin gelişmesi her sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de birçok kolaylık sağlıyor. Eskiden her işlem için banka şubelerine gitmek gerekirken günümüzde neredeyse tüm bankacılık işlemleri internet bankacılığı ya da ATM kanalıyla gerçekleştiriliyor

Nakitsiz toplum adımı

Banka kartları sayesinde nakit para taşıma alışkanlığı da ciddi oranda azaldı. Özellikle paranın elden ele dolaşmasının hijyen açısından tehdit oluşturması ve günümüz teknolojisi sayesinde nakit para kullanmadan da alışveriş yapma imkanının olması temassız para çekmenin ve QR kod ile para çekmenin önemini daha da artırmış vaziyette.

Dünya genelinde de bir nevi "temassız" işlemler zirve yaparken çok farklı uygulamaların önümüzdeki yakın süreçte devreye girmesiyle adeta nakitsiz toplumun aşamaları da tamamlanacak görünüyor.

Peki hangi avantajlar sağlanmakta?

QR işlem yapmak, oldukça pratik. Telefonunuzdan kolayca para çekeceğiniz tutarı, hangi hesabınızdan para çekeceğinizi seçip Bankamatik ekranında yer alan QR kodu okutmanız para çekmeniz için yeterli. Temassız işlem kullandığınız sürece, cüzdanınızın yanında olmaması sizin için sorun teşkil etmez. Sadece telefonunuzun yanınızda olması, günlük para ihtiyacınız ile ilgili herhangi bir sorun yaşamayacağınız anlamına gelmekte.

Kod ile sıkıntısız işlemler

Temassız işlem ile alışveriş ve QR kod ile para çekmek, en güvenli yöntemler arasındadır. Banka kartınızı alışverişlerinizde kullanırken bazı kötü niyetli kişiler şifrenizi öğrenebilir ya da dolandırıcılar kartınızı kopyalayarak hesabınıza erişim sağlamaya çalışabilir. Temassız ödeme ve QR kod ile yapacağınız işlemlerde sahtecilik ve dolandırıcılığa maruz kalma ihtimaliniz sıfıra yakındır.

Gizlilik önemli bir aktivasyon

Bankamatik sırasında arkanızda olan kişilerin adınızı, soyadınızı ya da hesabınızda ne kadar para olduğuna dair bilgileri görmesini engeller. Çünkü bu işlem QR kodu telefonunuza okuttuğunuz anda para haznesinden nakit paranızı almanızdan ibarettir. Ekranda herhangi bir kişisel bilginiz görünmez.QR kod ya da temassız işlem ile ödeme yapma zaman kazandırır. Uzun süren bankamatik kuyruklarında herkesin QR kod ile para çektiğini düşünün. Önünüzde 10 kişi olsa dahi size sıra gelmesi sadece birkaç dakika alır. Ya da alışverişler esnasında temassız ödeme yöntemi kullanıldığında; nakit işlemdeki gibi para ödeme ya da kart ile ödemedeki gibi şifre girmek ile de zaman kaybedilmez.

Hijyen de rol oynuyor

Hijyenik bir yöntemdir. Gün içerisinde birçok farklı kişinin temas ettiği bankamatiğe hiç dokunmadan ihtiyacınız olan nakit parayı çekme imkanı sunar. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte, hijyen konusunda çok daha hassas olmamız gerektiğini düşünürsek, QR kod ile para çekmek oldukça iyi bir seçenektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.