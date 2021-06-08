Naida Bojnakova “Türk İnsanı Samimiyete Çok Değer Veriyor”

YouTube’de 103 Bin abonesi olan ünlü fenomen Naida Bojnakova, çektiği videolarda verdiği samimi imajla dikkatleri üzerine çekti.

Naida Bojnakova “Ben hep böyle bir insandım. Videolarda gördüğünüz kadın nasılsa ben de gerçek hayatta öyleyim. Asla bir mizansen yaratıp oynamıyorum. Akış nasıl gelişiyorsa ben de ona göre doğal halimle davranıyorum. Türk halkı, samimiyete çok değer veriyor. O yüzden benim videolarımı sevdiler ve izlediler. Eğlenmek için çekmeye başladığım videolar, zamanla vlog oldu ve pek çok abonesi olan bir kanala dönüştü. Bunun için takipçilerime ve abonelerime teşekkür ediyorum.” Dedi.



Eşi Baran Boşnakova ile birlikte Alanya'da yaşayan Naida Bojnakova, ülkemizi ve insanını çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor. Bojnakova, “Bu ülkede yaşayan herkes gibi ben de doğal güzellikleri karşısında büyülendim. Evet, bu ülkede doğmamış olabilirim. Ama Türkiye'nin, özellikle Alanya'nın güzelliklerine hayranım ve fazlasıyla benimsedim. Eşimle birlikte ilk teklif geldiğinde burada yaşamaktan korkmuştum. Ama şimdi iyi ki bu teklifi kabul etmişiz diyorum. Bu ülkede çektiğim videolar sayesinde pek çok insan da beni tanıdı. Beni samimi ve güzel bulduklarını söylüyorlar. Aslında bu onların görmek istediği Naida olduğu için beni öyle görüyorlar.” diyerek ülkemizi ne kadar çok sevdiğini ve beğendiğini ifade ediyor.



Evli ve 1 çocuk annesi olan Naida Bojnakova, futbol ve sosyal hayatı bir arada götürmeye çalışıyor. Zaman zaman ülkelerine de gezmeye giden genç çift yol ve tatil videoları çekiyorlar. Hemen her konuda içerik üreten Bojnakova, YouTube'de başarılı olmak için; kaliteli ve özgün içeriğin de şart olduğunu söylüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.