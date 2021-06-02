Müzisyenler hibe desteği başvurusu nereye yapılır? Müzisyenlere ne kadar yardım yapılacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere de 3 bin lira hibe desteği yardımı yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 3 bin TL hibe desteği yardımlarının toplam maliyetinin 250 milyon lira olacağı belirtildi. Zor günler geçiren müzisyenler hibe desteği başvurusu nereye yapılır gibi soruları araştırmaya başladı. Peki müzisyenlere ne kadar yardım yapılacak? Müzisyenlere hibe desteği yardımı kapsamında 3 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere de 3 bin lira hibe desteği yardımı yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 3 bin TL hibe desteği yardımlarının toplam maliyetinin 250 milyon lira olacağı belirtildi. Zor günler geçiren müzisyenler hibe desteği başvurusu nereye yapılır gibi soruları araştırmaya başladı. Peki müzisyenlere ne kadar yardım yapılacak? Müzisyenlere hibe desteği yardımı kapsamında 3 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Müzisyenler hibe desteği başvurusu nereye yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu. Haberi alan müzisyenler de 3 bin lira hibe ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler 3 bin TL hibe için nereye başvuracak? gibi soruları sormaya başladı. İşte 3 bin lira hibe desteği başvuru yöntemi;

3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği başvuruları e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. E-devet üzerinden oturum açan vatandaşlar hibe desteği yardımına buradan başvurabilecekler. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

Hibe desteği yardımı başvuları bitti mi? 3 bin lira-5 bin lira hibe desteği başvurusu son gün ne zaman?

Destek başvuruları başladı ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek. Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

Müzisyenlere 3 bin lira hibe desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır." İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.