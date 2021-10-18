Muz, dalında 6 lira rafta 15 lira

Üreticiler, dalında 6 lira olan muzun 15 liraya satılmasından rahatsızlık duyuyor.

Kentte, devlet destekleriyle son yıllarda üretim alanı 56 bin dekarı aşan "tescilli ürün" Anamur muzu, 2 ilçenin çiftçilerinin en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Coğrafi konumu ve mikroklima özelliğine sahip Anamur ve Bozyazı ilçelerinde üretimi yapılan muz, sera ortamında doğal yollarla yetiştiriliyor. Kokusu, tadı ve kabuğunun ince olmasıyla ithal muza oranla daha çok tercih edilen Anamur muzunda hasat, yılın her ayı yapılabiliyor.

Sübvansiyonlu tarım kredisi ve örtü altı tarım destekleriyle üretim alanları genişlemeye devam eden muz, bu yıl dalında 6 liradan alıcı buluyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre dalındaki fiyatı ortalama 1,5 lira gerileyen muzun üreticileri, market raflarında ürünün 12-15 liraya kadar çıkmasından şikayet ediyor.

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine, muz üretim alanlarının genişlemesinde devletin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Gümüş, muzda uygulanan politika sayesinde bu seviyelere geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda Türkiye tüketiminin yüzde 15'lerini karşılıyorduk. Tüketim o zamanlar kişi başına yılda 2 kilogram civarındaydı. Şu anda 10 kilogramı aştı. Üretim artarken aynı oranda tüketim de artıyor. Eskiden muz lüks tüketim meyvesiydi ancak bugün bütün sofralara girmeye başladı. Üretimde herhangi bir sorun yok. Üreticiler en kaliteli muzu, en verimli şekilde üretmeye devam ediyor. Hemen hemen yüzde 80'in üzerinde sera yapımında devletin muhakkak katkısı var. Sübvansiyonlu tarım kredileriyle bu seralar yapılıyor."

- "TÜKETİCİ MUZU HAK ETTİĞİ FİYATA TÜKETEMİYOR"

Üretimdeki artışla Anamur muzunun dalındaki fiyatının düşüşe geçtiğini anlatan Gümüş, "Geçen yıl muz bu mevsimlerde 7-7,5 liradan alıcı buluyordu. Geçtiğimiz günlerde 8 liraya kadar çıktı ama bir hafta içerisinde 6 liraya düştü. Biz muzu dalında 6 liraya veriyoruz. Tüketici muzu 12-15 liraya tüketiyor. Arada korkunç derecede bir makas var. Bu fark bizi rahatsız ediyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Tüketici de muzu hak ettiği fiyata tüketemiyor. Burada hem üretici hem de tüketici tedirgin. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor." dedi.

Gümüş, sorunların çözülmemesi halinde bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceklerini dile getirerek, "2021 yılındaki rekolte hedefimiz 900 bin tondu. Bunun aşılabileceğini de düşünüyorum. Belli tedbirler alınmazsa önümüzdeki yıllarda hem üreticiyi hem de tüketiciyi etkileyecek birtakım olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. En kısa sürede muz ithalatının durdurulmasını bekliyoruz. Ülkemizin tüketebileceği kadar üretim yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİ HİÇBİR ZAMAN TÜKETİCİYE AŞIRI FİYAT YANSIMASINI İSTEMEZ"

Üreticilerden Ali Solak da uzun yıllardır emek verdikleri muzda çok önemli seviyelere geldiklerini kaydetti.

Anamur ve Bozyazı'da üretimin hızla devam ettiğini aktaran Solak, "Şu an ülkemizin tüketimini neredeyse karşılar hale geldik. Son birkaç yıldır Akdeniz kıyı şeridindeki birçok ilçede muz üretim sahaları genişledi ve genişlemeye devam ediyor." dedi.

Solak, muzun dalındaki fiyatının düşüşe geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl beklemediğimiz ve üreticiyi şoka uğratan bir durumla karşı karşıyayız. Geçen yıl sezon 7-7,5 liradan açıldı. Bu yıl sezonun 8-8,5 liradan açılmasını bekliyorduk. Sezonun başındayken muzun 6 liralara kadar düşmesi bizi çok etkiledi. Bütün hesaplarımız ve beklentilerimiz boşa çıktı. Üreticiden 6 liraya alınan muz, şu an marketlerde 12-15 liradan satılıyor. Üretici hiçbir zaman tüketiciye aşırı bir fiyat yansımasını istemez ve kabul etmez. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki bu farkı izah etmekte zorlanıyoruz."

Üreticilerden Hüseyin Kurt da dal ve market fiyatları arasındaki farktan üzüntü duyduklarını, bu durumun üreticileri, tüketiciler karşısında zor durumda bıraktığını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.