DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çift kol nakli yapılan hastayla ilgili yeni gelişme
Buğday fiyatları neden yüksek?
MSB: 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildi
Antalyaspor'dan İsmail Köybaşı hamlesi
'Haşlanmış kurbağa sendromu'
Konyaspor transfer haberleri | Konyaspor kiminle anlaştı, kimi transfer etti?
Yasaklar bitti, nikah rekoru kırıldı
Mevlüt Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı
Kırıkkale'de 8 kişi mantardan zehirlendi
Şirketlerden enflasyon uyarıları
Tüketici güveninde düşüş
'Bilim adamlarının açıklamasından sonra o gün bugündür, içimde bir kurt vardı'
İyi Günde Kötü Günde izle | İyi Günde Kötü Günde dizisi bitti mi?
Bir dediği öbürünü tutmuyor
Türkiye Finans, Türkiye’nin en etik şirketleri arasına girdi

TIMETURK / EKONOMİ / Muud'un haziranda en çok dinlenenler listesi açıklandı

Muud'un haziranda en çok dinlenenler listesi açıklandı

'Kan' albümüyle en çok dinlenen yerli albümler listesinde birinci sırada olan Uzi, en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde de zirvedeydi. Yabancı listesinin ilk sırasında ise 'JORDI (Deluxe)' albümü yer aldı.

1 Saat Önce
2021-07-19 09:49:53
Muud'un haziranda en çok dinlenenler listesi açıklandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un haziranda en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 'Kan' albümüyle en çok dinlenen yerli albümler listesinde birinci sırada olan Uzi, en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde de zirvedeydi. Yabancı listesinin ilk sırasında ise 'JORDI (Deluxe)' albümü yer aldı.

Uzi'nin martta yayınlanan dokuz şarkılık albümünde Uzi'ye Mavi, Eko Fresh, Critical ve Stap eşlik etti.

Yabancı albümler kategorisinin zirvesinde ise Maroon 5'ın yedinci albümü 'JORDI (Deluxe)' birinci sıradaydı. Grammy ödüllü grup yeni albümlerinde Megan Thee Stallion, Steve Nicks, H.E.R., Juice Wrld, Nipsey Hussle ve YG gibi isimleri konuk etti.

Haziran ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Uzi'nin 'Kan' albümünü Ebru Yaşar'ın 'Gel De Sevme' ve Zeynep Bastık'ın 'Zeynodisco' albümleri izledi. En çok dinlenen single listesinde Yalın'dan 'Yaz Gülü', Uzi'den 'Krvn' ve Derya Uluğ'dan 'Kanunlar Gibi' parçaları ilk üçteydi. En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Uzi'yi Ebru Yaşar ve Zeynep Bastık takip etti.

Muud'un en çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde, sahneye ilk kez 2008'de çıkan ve Hot albümü ile üne kavuşan INNA ilk sırada yer aldı. INNA'yı Billie Eilish ve Maroon 5 izledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH