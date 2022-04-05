Mutfak tüpüne zam mı geldi? Mutfak tüpü kaç TL oldu?

Gaz fiyatlarının artışı ilk LPG fiyatlarında yaşanırken ardından tüp fiyatlarını da etkilemiş oldu. Zam ardından vatandaşlar mutfak tüpünün ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, mutfak tüpüne ne kadar zam geldi?

Döviz kurundaki sürekli değişiklik her sektörde zamların gelmesine sebep oluyor. Bir zam haberi de mutfak tüpünden geldi. Zam haberinin ardından vatandaşlar” 12 kg tüp kaç TL, büyük tüp fiyatı, mutfak tüpü kaç lira 2022 ev tüpü ne kadar oldu?” Sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Ev tüpü ne kadar oldu?

Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş enerji fiyatlarında büyük bir hızla yükseliş yaşanmasına neden olurken yaşanan yükseliş tüp fiyatlarını da tetikledi. Gıda ve akaryakıttan sonra gaz fiyatlarına da zam geldi. Zamdan evde kullanılan mutfak tüpü de etkilendi. 12 kilogram mutfak tüpüne 15 TL zam geldi. Böylece 12 KG mutfak tüpü toplamda 316 TL oldu. .