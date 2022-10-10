Mutfak tüpü fiyatı ne kadar? 2022 Ekim-Kasım-Aralık Aygaz-İpragaz-Milangaz 12-13 kg (büyük) mutfak tüpü kaç TL? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından küresel çapta petrol ve doğalgaz fiyatlarında adeta patlama yaşandı. Bu fiyat artışlarından doğalgaz kullanıcıları ve evine tüp alan vatandaşlar da derinden etkilendi. Tüpü biten vatandaşlar da her gün tüp fiyatlarını internetten araştırıyor. Aygaz-İpragaz-Milangaz ev tüpü ne kadar oldu? sorusu sıkça sorulmaya başlandı. İşte son zamlardan sonra 2022 mutfak tüpü güncel fiyatları...

Mutfak tüpü fiyatı ne kadar? 2022 Ekim-Kasım-Aralık Aygaz-İpragaz-Milangaz 12-13 kg (büyük) mutfak tüpü kaç TL? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından küresel çapta petrol ve doğalgaz fiyatlarında adeta patlama yaşandı. Bu fiyat artışlarından doğalgaz kullanıcıları ve evine tüp alan vatandaşlar da derinden etkilendi. Tüpü biten vatandaşlar da her gün tüp fiyatlarını internetten araştırıyor. Aygaz-İpragaz-Milangaz ev tüpü ne kadar oldu? sorusu sıkça sorulmaya başlandı. İşte son zamlardan sonra 2022 mutfak tüpü güncel fiyatları...

Peş peşe gelen zamların ardından vatandaşlar mutfa tüplerinin ne kadar olduğu sorusunu sukça sormaya başladı. Dünya genelinde artan doğalgaz fiyatları nedeniyle mutfak tüplerine de üst üste zamlar geldi. Mutfak tüpünü değiştirmek isteyenler güncel tüp fiyatlarını araştırmaya başladı.

Mutfak tüpü fiyatı ne kadar?

Mutfak tüpü fiyatları son zamanlarda yükselişte. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan süreçte Rusya'nın petrol ve doğalgazına ambargo uygulandı. Bu durum dünya genelinde doğalgaz ve petrol fiyatlarının katlanmasna neden oldu. Ülkemizde de elerde kullanılan doğalgaz fiyatları ve tüplere zam geldi. Bir mutfak tüpü Ekim 2022 itibari ile ortalama 300-310 TL arasındadır.

2022 Ekim-Kasım-Aralık Aygaz-İpragaz-Milangaz 12-13 kg (büyük) mutfak tüpü kaç TL?

Aygaz, Milangaz ve İpragaz markaları ülkemizde en çok tercih edilen tüp markalarıdır. 2022 Ekim dönemi ev tüpü fiyatları markalara göre şöyledir;

Aygaz mutfak tüpü fiyatı ne kadar?

Ayagaz İstanbul 311.00 TL

Ayagaz Ankara 307.00 TL

Ayagaz İzmir 308.00 TL

İpragaz 12 kilo mutfak tüpü fiyatı

İpragaz 12 KG - Şişman Tüp 303,00 ₺ Kampanyalı Fiyat 255,00 TL

İpragaz 12 KG - Uzun Tüp 303,00 ₺

İpragaz 2 KG - Dar Çember Piknik Tüpü 60,00 ₺

İpragaz 2 KG - Geniş Çember Piknik Tüpü 60,00 ₺

Milangaz tüp fiyatları

Milangaz 12 KG 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 303,50 TL

Milangaz 12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 303,50 TL

Milangaz 2 kg Piknik Tüp - Geniş Çember fiyatı 58,50 TL

Doğalgaza 1 Eylül'de zam

EPDK'den yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi.

"Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur."

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20,4, KOBİ'lerde yüzde 47,6, sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5 zam yapıldığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde eylül tarifesine ilişkin yer alan duyuruda, bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilere yüzde 80'in üzerinde destek verilmeye devam edildiği belirtildi.

Doğal gaz nedir?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğal gaz üretilmektedir. Dünyadaki en büyük üretici Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. ABD, Kanada ve Hollanda ve İran da önemli doğal gaz üreticileri ülkelerdendir.