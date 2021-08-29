Mutfak alışverişi ihtiyaç mı hobi mi?

Markette kampanyaları mı esas alıyorsunuz yoksa sezonluk ürünlere göre mi hareket ediyorsunuz? Peki besin değerine yönelik gıda etiketlerini okuma alışkanlığınız var mı?

Özellikle ev hanımları için mutfağın her metrekaresi ayrı bir anlam ifade ediyor. Emlak sektörü danışmanlarının verdiği bilgiye göre kadınlar ev alma ya da kiralama durumunda öncelikle mutfağın metrekaresine bakıyor.

Mutfağın ilk demirbaşı ise akla ilk gelen buzdolabı.

Peki buzdolabı dolu olduğu halde "Dolapta birşey kalmadı, ne pişirsem!" diye yakınanlara hiç denk geldiniz mi?

Demek ki mutfakta belli bir disiplin ve buzdolabının da belli bir alışveriş disiplini bulunuyor.

Beyaz eşya uzmanları da buz dolabı seçiminde önceliğin kadınlarda olduğu üzerinde ittifat etmiş bulunuyor.

Peki mutfak alışverişi ile ilgili bazı tüyolara bakmaya ne dersiniz?

İşte mutfak alışverişinin stratejik karar aşamaları ve dikkat edilmesi gereken bazı kurallar:

Listeleme ve not tutma

Mutfak ile ilgili ihtiyaç listesi yapmak ilk öncelik. Tasarruflu alışveriş için bu yöntem ilk sırada.Alışverişe çıktığınız markette çeşit çeşit yiyecekler kafanızı karıştırmamalı. Öncelikli ihtiyaç ürünlerine kafa yormalısınız.Alacağınız ürünleri unutmamanızda da not tutmanın faydasını görürsünüz.

Seçilen ürünlerin içeriği

Ekonomik olduğu kadar faydalı bir mutfak alışverişi yapmak en önemli kriter. Seçmek istediğiniz ürünlerin arkasında yazan içerik kısmını mutlaka okumanız gerekir. Çünkü içerik bölümünde; besin değerlerinin dağılımını, alerjen maddeleri ve kalori miktarını rahatlıkla görebilirsiniz. Böylelikle içeriğinde alerjinizin olduğu bir madde bulunduran ürünleri almaktan vazgeçebilir ya da kalori hesabı yapıyorsanız bu etiketlere bakarak kararınızı verebilirsiniz. Besin etiketini okuma alışkanlığı sizi daime bir adım önde tutacaktır.

Saklama koşullarına uygun hareket

Bilinçli gıda alışverişi yapılmayan evlerde sebze ve meyveler çürümeye, ekmekler bayatlamaya başlar.Bu da doğal bir sonuç. Tahıl ürünleri son kullanma tarihi geçtikten sonra böceklenebilir.Evde yaşayan kişi sayısına göre bir alışveriş önerilir. Süaklama koşullarının iyi bilinmemesi israfa kapı aralarken ister istemez yeni baştan gıda almanıza neden olur. Bu anlarda parantez açmak gerekirse; un ve bakliyat ürünlerini; serin, kuru ve karanlık bir ortamda, cam, ağzı vakumlu, hava geçirmeyen kavanozlarda saklayabilirsiniz. Evinizdeki ekmekler hızlı bir şekilde bayatlıyorsa öncelikle içindeki nemi koruması açısından onları streç filme sararak ekmek kutusunda saklayın. Yine de istediğiniz sürede taze kalmıyorlarsa derin dondurucuda saklamayı tercih edin.

İndirim ve kampanyaların takibi

Özellikle haftalık market alışverişi yapıyorsanız büyük marketlerin yaptığı indirim ve kampanyaları takip edebilirsiniz. Marketlerin haftanın belli günlerinde yaptığı “halk günü” indirimleri ve kampanyalar daha ekonomik bir şekilde market alışverişi yapmanıza yardım edecektir. Bunlara ek olarak market ve markaların sunduğu ekonomik ürün paketlerine de mutlaka göz atın. Gerek gramaj, gerekse de fiyatı açısından fırsat sunan bu ürünler, market alışverişlerinde tasarruf yapmanızı kolaylaştırır.

Sezonuna göre hareket etmek

Özellikle meyve ve sebze seçerken dikkat etmeniz gereken bu konu, ev ekonominiz için oldukça faydalı olacaktır. Mevsiminde olmayıp satışa sunulan sebze ve meyveler yeterli derecede üretimi olmadığı için diğerlerinden çok daha pahalı olur. Kışın yaz meyvelerini, yazın ise kış meyvelerini özleyerek satın almak isteyebilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir ki her şey zamanında güzel ve çok daha ekonomik.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.