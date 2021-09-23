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TIMETURK / EKONOMİ / Muşlu çiftçilere süt sağım makinesi ve yonca tohumu dağıtıldı

Muşlu çiftçilere süt sağım makinesi ve yonca tohumu dağıtıldı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Muş'un Korkut ilçesindeki çiftçilere süt sağım makinesi ve yonca tohumu verildi.

1 Saat Önce
2021-09-23 22:23:13
Muşlu çiftçilere süt sağım makinesi ve yonca tohumu dağıtıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende "Hijyenik Süt Sağım Makinesi Projesi" kapsamında 220 çiftçiye süt sağım makinesi, 125 çiftçiye de "Yem Bitkisi Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında yonca tohumu teslim edildi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, yaptığı açıklamada, çiftçilerin üretim kapasitelerini artırıp, kaliteli üretim yapması gerekliliğine dikkati çekti.

Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak da tarım ve hayvancılığın önemine değinerek, ilçedeki üretimi artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Makine ve tohumlarını teslim alan çiftçiler ise yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Törene, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve İlçe Tarım Müdürü İbrahim Hasdemir de katıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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