Musk paylaştı değeri arttı

Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın sosyal medyada paylaştığı bir görsel ve yazdığı iki kelime dijital para piyasasını ani hareketlenmeye neden oldu. Musk'ın adını verdiği alt coinlerin değeri adeta zıpladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter yaptığı paylaşımında, Floki isimli Shiba Inu cinsi köpeğinin fotoğrafını paylaştı.

Bu paylaşımın ardından 2020'de ortaya çıkan ve Shiba Inu köpek cinsiyle aynı ismi taşıyan altcoindeki yükseliş yüzde 400'e yaklaştı.

28 Eylül'de başlayan ve hafif bir yükseliş serisi yaşayan Shiba, pazartesi gününden itibaren adeta çoştu. 4 Ekimden sonraki günlerde Shiba'daki artış yüzde 400'e yaklaşırken, piyasa hacmi 13 milyar doların üzerine çıktı.

Köpeğiyle aynı ismi taşıyan kripto para da değer kazandı

Musk'ın paylaşımından etkilenen bir diğer altcoin ise Floki Inu oldu. Musk'ın köpeğiyle aynı ismi taşıyan Floki de yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı. Floki, 0.0004137'den 0.0006158'e kadar yükseldi.

Musk, daha önce de paylaşımlarıyla Dogecoin'de tarihi bir yükselişin fitilini ateşlemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.