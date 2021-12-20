DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'de Müslüman toplum lideri ajanlıkla suçlandı
İdlib'deki kampları su bastı
Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze namazı sırasında okudu
'Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca hoca var'
Hamas'tan İsrail'e, Filistinli kadın tutuklular için hak ihlali uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı yayımladı
JP Morgan'dan TL kararı
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilerin 20 dönümlük arazisine el koyacak
ABD'de Müslüman toplum lideri, Müslüman karşıtı gruplar için ajanlıkla suçlanıyor
Yönetmen Cameron, 50 yıllık sinemasını çizimlerle anlattı
Vitor Pereira görevi bıraktı mı? Pereira istifa etti iddiası
MÜSİAD: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez
Noel seyahati Omicron'un yayılmasını hızlandıracak
Nietzsche’ye göre asil insan kimdir?
Fatih Erbakan: Stokçuluk ekonomik krizin sebebi değil, sonucudur

TIMETURK / EKONOMİ / MÜSİAD: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez

MÜSİAD: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez.' ifadelerine yer verildi.MÜSİAD, gündemdeki son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

58 Dakika Önce
2021-12-20 00:02:03
MÜSİAD: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez
Açıklamada, "Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun'i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

MÜSİAD olarak kendilerinin, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısında oldukları belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş