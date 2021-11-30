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MÜSİAD SAMEKS kasımda 52,3 puana geriledi

TIMETURK / EKONOMİ / MÜSİAD SAMEKS kasımda 52,3 puana geriledi

MÜSİAD SAMEKS kasımda 52,3 puana geriledi

Endekste gözlenen ivme kaybında hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 4,6 puan azalarak 50,5 puana gerilemesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi önceki aya göre 1,6 puan arttı ve 57 puanlık seviyesiyle olumlu görünümünü sürdürdü.

2 Saat Önce
2021-11-30 19:58:58
MÜSİAD SAMEKS kasımda 52,3 puana geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), kasımda önceki aya göre 3 puan azalarak 52,3 değerine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Kasım 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, kasımda önceki aya göre 3 puan azalarak 52,3 seviyesinde gerçekleşti.

Endekste gözlenen ivme kaybında hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 4,6 puan azalarak 50,5 puana gerilemesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi ise önceki aya göre 1,6 puan arttı ve 57 puanlık seviyesiyle olumlu görünümünü sürdürdü.

Bu dönemde sanayi sektöründe gözlenen artışta girdi alımları ve yeni siparişlerde yaşanan artışlar etkili oldu. Hizmet sektöründe ise iş hacminin hızlı bir şekilde gerilemesi, endeksin önceki aya göre ivme kaybetmesinde belirleyici rol oynadı. Söz konusu gelişmeler neticesinde 52,3 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi; önceki aya göre ivme kaybetmesine rağmen, referans değerin üzerindeki seyrini sürdürdü ve ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.

- Sanayi endeksi son 16 ayın en yüksek değerinde

Kasım verileri Türkiye ekonomisi genelinde reel sektörün pozitifte tutunmaya devam ettiğine işaret etti. Ağustostan beri artışını sürdüren ve kasım itibarıyla son 16 ayın en yüksek değerine ulaşan sanayi sektörü endeksi, yılın son çeyreğine dair olumlu bir görünüm sergiledi.

TCMB tarafından açıklanan imalat sanayi geneli kapasite kullanımının bu dönemde artış kaydetmesi de SAMEKS'teki sanayi endeksi gelişmelerini destekledi.

Bununla birlikte; hizmet sektöründe tedarik süreçleri ve istihdamda yaşanan ivme kaybı ise, bu dönemde ekonomik aktiviteye dair karışık bir tablo sunuyor.

Sanayi sektöründe satın alım alt endeksindeki hızlı artışa karşın üretimin önceki aya göre ivme kaybetmesi, döviz kurundaki artış eğilimiyle birlikte imalatçıların ön satın alımlara yöneldiğini ve gelecek döneme yönelik muhtemel girdi maliyetlerini azaltmayı tercih ettiğini gösteriyor. Sektör genelinde nihai mal stokunun artış kaydetmesi de bu yorumu destekliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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