MÜSİAD'ın 'Türkiye’nin Gücü Ödülleri' sahiplerini buldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 'Türkiye’nin Gücü Ödülleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerini buldu.

MÜSİAD'ın 17 yıldır düzenlediği "Türkiye Ekonomi Basını Ödül Töreni", bu yıl "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" adıyla ulusal ölçekte kapsamlı ve güçlü bir programa dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş insanları, sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından sanatçı Yücel Arzen'in MÜSİAD'ın 32'nci yılı anısına bestelediği "32. Yıl Bestesi" ve sahne gösterisi gerçekleştirildi. MÜSİAD tarafından hazırlanan ve kuruluşundan bu yana 32. yıllık başarı hikayesini anlatan video ilgiyle izledi. Türkiye'nin gelişimine önemli katkı sağlaması beklenen "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni", MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına da şahitlik etti.

- En önemli ve en özel ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Tören kapsamında, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın açılış konuşmasının ardından Türkiye'nin Gücü Ödülleri'nin açıklanmasına geçildi. Törende, en önemli ve en özel ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından ilk ve tek sefere mahsus Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a “Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü” takdim edildi.

- Türkiye'nin Gücü Ödülü 9 dalda verildi

Törende, Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "Akademinin Gücü Ödülü", Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ "Basının Gücü Ödülü", Altınay Robot Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay "Dönüşümün Gücü Ödülü", Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek "Girişimin Gücü Ödülü", Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alper Önoğlu "İklimin Gücü Ödülü", Kale Grup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay "Kadının Gücü Ödülü", LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük "Markanın Gücü Ödülü", Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Kurucusu Hatice Dilruba "Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü" ve Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da "Üretimin Gücü Ödülü"ne layık görüldü.

Ayrıca ödül törenine Ana Sponsor kategorisinde destek olan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmut Asmalı tarafından sahnede teşekkür plake