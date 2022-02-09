MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Elektirik fiyatlarında bir miktar daha indirim olmalı

Enflasyonun büyük sorun teşkil ettiğini ve bu rakamın bir an önce düşürülmesi gerektiğinin altını çizden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 'Bu zor kış şartlarında elektrik fiyatlarında bir miktar daha indirim olması gerektiğini düşünüyoruz' dedi.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Mahmut Asmalı, kur korumalı TL mevduat hesaplarında tüzel kişilerin yatırımında minimum 6 ay olan vadenin bireyselde olduğu gibi 3 aya düşürülmesini istediklerini, bu yönde bir çağrılarının bulunduğunu söyledi.
Finansman maliyetlerine ilişkin bir soruya karşılık Asmalı, şu ifadeleri kullandı:
"Faize karşı çıkarken, indirimi desteklerken bu noktayı dile getiriyorduk. Ülkemizdeki sanayicinin, yatırımcının üretim yapmak için işlerini büyütmesi gerekiyor ve bu noktada uygun maliyetli finansmana erişim kolay olmalı. Rekabet ettiğimiz gelişmiş Avrupa ülkeleri yüzde 1-2 seviyesinde kredi kaynağı bulurken, bizim yüzde 14'ler hatta reel sektörde yüzde 25'in üzerinde yüzde 30-32 rakamları söz konusu. Bu durum sanayicimizin yatırımının önündeki en büyük engellerden. Mutlaka aşağıya çekilmesi gerekiyor."
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Asmalı, enerji maliyetlerdeki artışlara değinerek, burada devletin ciddi bir sübvansiyon sağladığını, enerji firması yetkililerinin "iki yıldır zararına çalıştıklarını" söylediğini kaydederek, "Bir anda bu kadar hızlı şekilde zam yapılmalı mıydı? Bu tartışılır. Ama özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların ve hane halkının elektrik fiyatları artışından daha az etkileneceği bir sübvansiyonun tekrar gündeme alınması hararetle savunuyoruz. Bu zor kış şartlarında elektrik fiyatlarında bir miktar daha indirim olması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
"Özellikle ithalatı ikame edecek ürünlerde yatırım yapmayı istiyoruz"
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, üyelerini Anadolu'ya yatırıma teşvik ettiklerini, orada iş gücü ve kiraların daha uygun maliyetli olduğunu, daha rahat personel bulunabildiğini söyledi.
Büyükşehirlere göçü durdurmak ve tersine göç sağlamak istediklerini dile getiren Asmalı, bu kapsamda 2022'de Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, İzmir ve Kayseri gibi illerde üyelerinin yatırımlarını hayata geçireceğini anlattı.
Asmalı, "Amacımız 81 ilde bu yatırım ağlarını organize ve koordine etmek. Bu yatırımlar gıda, otomotiv, tekstil, metal, ambalaj, enerji, inşaat sektörü gibi hemen hemen bütün sektörlerde olacak. Özellikle ithalatı ikame edecek ürünlerin üretilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada üyelerimizi bir araya getirmeyi getirerek yatırımlar yapılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Firmaların yatırım iştahının sürdüğünü vurgulayan Asmalı, ancak şu anda enflasyonun büyük sorun teşkil ettiğinin ve bu rakamın bir an önce düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Dolar kuru 11-12 TL seviyelerinde olmalı"
Mahmut Asmalı, dolar kurunun kaç seviyelerinde olması gerektiğine ilişkin soruya karşılık, kurla ilgili tahminde bulunmanın zor olduğunu bildirdi.
Asmalı, kurun mevcut seviyesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kurun şu anki seviyesi bile yüksek. Kurun seviyesi, diğer ülkelerin de enflasyon rakamlarıyla karşılaştırıp onlardan arındırılmış seviyesine bakıldığında 1990'lı yıllara göre bile en üst seviyede şu anda. Dolayısıyla kurun şu anda bu miktarın biraz daha altında olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak sanayimizin ilk isteği kurdaki oynaklığın son bulmasıydı. En azından kur korumalı TL mevduat hesabıyla bu sağlandı. Sanayiciler bu durumdan memnun. Ancak biz kurun ithalatı özendirici seviyede aşağılara gelmesini doğru bulmuyoruz. Seviye olarak biraz daha aşağı düşmeli. 11-12 TL seviyeleri belki daha uygun bir seviye olabilir. Ancak dediğim gibi oynaklığın olmaması bizim için esastır."
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