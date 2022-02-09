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TIMETURK / EKONOMİ / MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Elektirik fiyatlarında bir miktar daha indirim olmalı

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Elektirik fiyatlarında bir miktar daha indirim olmalı

Enflasyonun büyük sorun teşkil ettiğini ve bu rakamın bir an önce düşürülmesi gerektiğinin altını çizden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 'Bu zor kış şartlarında elektrik fiyatlarında bir miktar daha indirim olması gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-09 15:46:39
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Elektirik fiyatlarında bir miktar daha indirim olmalı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Asmalı, kur korumalı TL mevduat hesaplarında tüzel kişilerin yatırımında minimum 6 ay olan vadenin bireyselde olduğu gibi 3 aya düşürülmesini istediklerini, bu yönde bir çağrılarının bulunduğunu söyledi.

Finansman maliyetlerine ilişkin bir soruya karşılık Asmalı, şu ifadeleri kullandı:

"Faize karşı çıkarken, indirimi desteklerken bu noktayı dile getiriyorduk. Ülkemizdeki sanayicinin, yatırımcının üretim yapmak için işlerini büyütmesi gerekiyor ve bu noktada uygun maliyetli finansmana erişim kolay olmalı. Rekabet ettiğimiz gelişmiş Avrupa ülkeleri yüzde 1-2 seviyesinde kredi kaynağı bulurken, bizim yüzde 14'ler hatta reel sektörde yüzde 25'in üzerinde yüzde 30-32 rakamları söz konusu. Bu durum sanayicimizin yatırımının önündeki en büyük engellerden. Mutlaka aşağıya çekilmesi gerekiyor."

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