MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Elektirik fiyatlarında bir miktar daha indirim olmalı

"Özellikle ithalatı ikame edecek ürünlerde yatırım yapmayı istiyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, üyelerini Anadolu'ya yatırıma teşvik ettiklerini, orada iş gücü ve kiraların daha uygun maliyetli olduğunu, daha rahat personel bulunabildiğini söyledi.

Büyükşehirlere göçü durdurmak ve tersine göç sağlamak istediklerini dile getiren Asmalı, bu kapsamda 2022'de Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, İzmir ve Kayseri gibi illerde üyelerinin yatırımlarını hayata geçireceğini anlattı.

Asmalı, "Amacımız 81 ilde bu yatırım ağlarını organize ve koordine etmek. Bu yatırımlar gıda, otomotiv, tekstil, metal, ambalaj, enerji, inşaat sektörü gibi hemen hemen bütün sektörlerde olacak. Özellikle ithalatı ikame edecek ürünlerin üretilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada üyelerimizi bir araya getirmeyi getirerek yatırımlar yapılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmaların yatırım iştahının sürdüğünü vurgulayan Asmalı, ancak şu anda enflasyonun büyük sorun teşkil ettiğinin ve bu rakamın bir an önce düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.