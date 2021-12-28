MÜSİAD'dan Baykar'a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Cihad Terzioğlu, Baykar'ı ziyaret etti.