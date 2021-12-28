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MÜSİAD'dan Baykar'a ziyaret
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TIMETURK / EKONOMİ / MÜSİAD'dan Baykar'a ziyaret

MÜSİAD'dan Baykar'a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Cihad Terzioğlu, Baykar'ı ziyaret etti.

1 Saat Önce
2021-12-28 16:40:07
MÜSİAD'dan Baykar'a ziyaret

MÜSİAD'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Mahmut Asmalı ve Genel Sekreterimiz, Türkiye'nin önde gelen sanayi firması Baykar'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi. Türk Telekom

Ziyarette MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'ya, Haluk Bayraktar tarafından hediye takdim edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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