MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan asgari ücret çıkışı

Alım gücünün düştüğünü, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini belirten MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, 'Eğer işveren bir iyileştirme yapacaksa bunun mutlaka vergi dışında tutulması lazım, devletin ekstra kazanç elde etmemesi gerekir' dedi.

Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin tanıtım toplantısında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alım gücünün düştüğünü, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini belirten Asmalı, "Eğer işveren bir iyileştirme yapacaksa bunun mutlaka vergi dışında tutulması lazım, devletin ekstra kazanç elde etmemesi gerekir" dedi.

Dünya gazetesinin haberine göre Asmalı, enflasyonla mücadelede asgari ücret artışından ziyade kalıcı ekonomik politikalar olması gerektiğine işaret etti.

BİZ EMEKÇİNİN HAKKINI KORUMA TARAFTARIYIZ

Geçen yılın sonlarında 2022 yılına ilişkin asgari ücret tartışmalarını hatırlatan Asmalı, "O dönem de asgari ücret konusunda en iyi çıkışı biz yapmıştık. Hatırlarsanız 3 bin 200 TL civarı beklentiler dile getirilirken, biz o zaman 4 bin TL olmalı dedik. Biz emekçinin hakkını koruma taraftarıyız" dedi.

ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTECEK KALICI EKONOMİK POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR

Alım gücünün düştüğüne işaret eden Asmalı, "Asgari ücret artışından ziyade alım gücünü yükseltecek kalıcı ekonomik politikalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yoksa asgari ücret artıyor, alım gücü artıyor, tekrar fiyatlar artıyor, derken bir kısır döngüye giriyor. Asgari ücret artışı olacaktır. Bunu da yaparken, işverenin üzerindeki vergi yükünü almak kaydıyla, belki farklı sosyal fonlarla vergi yükü getirmeyecek bir formül bulunmalı" diye konuştu.

İYİLEŞTİRME YAPILACAKSA VERGİ DIŞINDA TUTULMASI LAZIM

Özellikle Anadolu'da çok fazla asgari ücretli çalıştıran emek yoğun işletmelere asgari ücretin getirdiği yükü vurgulayan Asmalı, "Eğer işveren bir iyileştirme yapacaksa bunun mutlaka vergi dışında tutulması lazım, devletin ekstra kazanç elde etmemesi lazım diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜM YABANCI İŞÇİLER GİTSİN DEMEK YANLIŞ

Türkiye'de göçmenlerin belirli bir disiplin çerçevesinde iş gücü piyasasına katıldığını aktaran Asmalı, şu ifadeleri kullandı:

İş dünyasının emek yoğun sektörlerde Türkleri çalıştıramıyoruz, şeklinde eleştirileri var. Tabii Türkiye bu kadar göçmeni kabul etmeli mi? Barışın tesis edilmesi ile Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre güvenli hat olacak. 200 binin üzerinde bir kalıcı konut inşa edilmesi söz konusu. Biz sığınanları zalim rejimin kucağına itilmesini doğru bulmayız.

Çalışan, katma değer üreten, ekonomiye katkı sunan hem işçi hem tüccarın belli bir disiplin içinde burada yer almasını isteriz. Bütün yabancı işçileri sınır dışı edelim demek doğru bir mantık değil. Belli bir iç disiplin ve politikayla, burada hiç çalışmayan, sosyal olaylara karışan, art niyetli davrananların tespit edilmesini ve gönderilmesini doğru buluyoruz. Türk iş gücüne katkı verecek olanları belli bir disiplini içinde tutalım. .