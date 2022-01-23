MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 'Başlatmış olduğumuz Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını en az 30'a çıkarmayı hedefliyoruz.' ifadesini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'tan fazla noktada 15 milyar liranın üzerinde yatırımı kapsayan "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi"ni başlattı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD, "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi"ni başlattı. Anadolu'daki yatırım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla 40'tan fazla noktada başlatılan yatırımlara işaret edildi.

2022'de planlanan ve devam eden 15 milyar liranın üzerinde bir yatırımı kapsayan girişim ile bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, bu sayede dolaylı ve doğrudan istihdam ve üretime katkı sağlanması hedefleniyor.

Adana, Afyon, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Tokat, Kırşehir, Kayseri, Konya ve Hatay başta olmak üzere 40'tan fazla noktada gerçekleştirilen yatırımların ihracat odaklı üretim mekanizmasını desteklemesi öngörülüyor.

"Üretimin 81 ile yayılması bölgesel iktisadi gelişmeleri güçlendirecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Vahdettin Köşkü'nde dün gerçekleştirilen görüşme sonrası konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın Türkiye'nin en büyük, yaygın ve güçlü sermaye platformu olarak, yatırım politikalarında öncü bir rol aldığını belirtti.

MÜSİAD ve üyelerinin her dönemde gerek bölgesel gerekse ulusal anlamda elini taşın altına koyarak, üretim ve istihdamı destekleyici adımlar attığını ifade eden Asmalı, gelecek dönemde de ekonomiyi destekleyen pozitif hareketlerin süreceğini vurguladı.

Asmalı, üretim, yatırım ve istihdam politikaları kapsamında bölgesel kalkınmanın önemine dikkati çekerek, üretimin 81 ile yayılmasının bölgesel iktisadi gelişmeleri güçlendireceğini belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, şunları kaydetti:

"Bugün MÜSİAD olarak Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güveniyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir elbette ülke ekonomisi için öncü rollerini sürdürüyor. Bununla birlikte diğer 78 ilimiz; 2021 yılında yapmış oldukları yaklaşık 115 milyar dolarlık ihracatla, ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını ispatlamıştır. Söz konusu 78 ilimizin 18'i ihracatta 1 milyar dolar barajını geçmiştir. Başlatmış olduğumuz Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını en az 30'a çıkarmayı hedefliyoruz." .