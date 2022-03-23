MÜSİAD 2022’yi yatırım yılı ilan etti

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 'Basın Mensupları ile Hasbihal Toplantısı'nda biraraya geldi.

Asmalı, MÜSİAD tarafından 2022 yılının "Yatırım Yılı" ilan edildiğini yeni dönem üretim, yatırım ve istihdam politikaları ve yıl boyu düzenlenecek üretim ve yatırım hacmini artırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı.

"EKONOMİYE KATMA DEGER SAĞLADIK"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Genel Merkez binasında belirli periyodlarda gerçekleştirilecek "Basın Mensupları ile Hasbihal Toplantısı"nın ilkinde medya temsilcileri ile bir araya geldi. MÜSİAD'ın Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda 2022'yi "Yatırım Yılı" ilan ettiğini ifade eden Başkan Asmalı, "Yıl boyunca Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak, istihdam sürecini hızlandıracak, üretim ve yatırım hacmini artıracak, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine yön verecek önemli organizasyonlara imza atacağız" dedi.

HEDEFLERİN ÇOĞU HAYATA GEÇİRİLDİ

11 Eylūl 2021 tarihinde gerçekleşen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kuruluna da atıfta bulunan MÜSİAD Genel Başkanı, belirlenen stratejik hedeflerin birçoğunu hayata geçirdiklerini ve çalışmaların kapsamlı şekilde devam ettiğini ifade etti. Eylül ayında 7 maddelik bir strateji planı ortaya koyduklarını hatırlatan Asmalı, bu hedefler kapsamında MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisi projelerinin hayata geçirildiğini söyledi. Başkan Asmalı, söz konusu ticaret ofislerinin bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Asmalı, ticari diplomasinin Anadolu Ekonomi Diplomasiprojesiyle yeni bir boyuta taşındığını belirtirken, söz konusu çalışmanın Yatırım Yılı hedeflerine doğrudan etki edeceğini belirtti.

Başkan Asmalı, büyükelçiler olmak üzere Türkiyedeki yabancı misyon temsilcilerini sahaya davet ederek sürdürülen projenin girişimci, sanayici ve yatırımcılara yeni ticaret kapıları aralama imkanı sunduğunu ifade etti. .