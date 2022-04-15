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TIMETURK / EKONOMİ / Muş'ta 350 çiftçiye 278 ton tohum dağıtıldı

Muş'ta 350 çiftçiye 278 ton tohum dağıtıldı

Muş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında 350 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 278 ton yazlık buğday dağıtımı yapıldı.

2 Saat Önce
2022-04-15 16:11:19
Muş'ta 350 çiftçiye 278 ton tohum dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesindeki törende, kentte hububat verimliliğini artırmak amacıyla Ceyhan'dan tırlarla getirilen yazlık buğday tohumu çiftçilere teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi için geliştirilen projeyle yazlık buğday dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

Projenin 1,2 milyon liraya mal olduğunu kaydeden Gün, "Merkez ve 5 ilçemizde dağıtımlarımız gerçekleştiriliyor. Bulanık ve Malazgirt ilçelerimizde ellikişer ton, Hasköy, Korkut ve Varto ilçelerimizde ise yirmialtışar ton olacak şekilde dağılım gerçekleştirildi. Bu dağılımla yaklaşık 13 bin 900 dönümlük alanda buğday ekimi gerçekleştirilmiş olacak. Bu ekimle 350 üreticimiz destekten faydalanacak. İnşallah proje sayesinde 13 bin 900 dönümlük araziyi tarıma kazandırmış olacağız." diye konuştu.

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Yüzde 75 devlet desteği ile 350 çiftçiye 278 ton buğday tohumu dağıttıklarını belirten Gün, "Arazilerimiz boş kalmasın, hepsini değerlendirelim. Bu projede bakanlığımız Bitkisel Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğünün yüzde 50, İl Özel İdaremizin yüzde 25 ve çiftçilerimizin de yüzde 25 katkısı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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Çiftçi Aydın Çetinkaya, ekim için 1 ton buğday aldığını ve yaklaşık 50 dönümde ekim yapacağını belirterek, "Kullanılmayan arazimiz vardı. Bu buğdayları arazimize ekip orayı aktif duruma getireceğiz" dedi.

Buğday tohumu dağıtım törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü müdür yardımcıları, şube müdürleri, kooperatif başkanları, çiftçiler ve davetliler katıldı. AA .

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