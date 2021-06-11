Murat Şevli Kendi Markası ile Türkiye'yi Domine Edecek

Türkiye'de modaya yön veren isimlerden birisi haline gelen Van doğumlu Murat Şevli büyük bir sansasyon yaratmayı başardı.

Aslında uluslararası popülaritesiyle moda dünyasının önemli bir ikonu olmakla beraber artık Türkiye'de de herkesin dikkatini çekmeye başladı. Tekstil alanında ihracat yaparak pek çok ülkede ürünlerini raflara koyan başarılı tasarımcının artık Türkler için de yeni kreasyonları bulunuyor.

''İhraç ettiğimiz ürünlere Türkiye'de ulaşım da kolaylaşacak''

Murat Şevli'nin özellikle Türkiye dışında çok ciddi bir pazarı var. Buna istinaden ''Özellikle yurtdışında çok popüler isimlerle çalışma fırsatı yakaladık. Tasarımlarımız kanaat önderleri, influncerlar ve popüler isimler tarafından tercih edildi. Bunu Türkiye için de mümkün kılan gelişmeler yaşanmaya başlandı. Yurtdışında yaşanan popülerliği ülkemize de getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Televizyon yıldızlarından ünlülere kadar pek çok isim MarioMorato tercih ediyor.'' dedi.

''Edindiğim tecrübeleri ve sunduğum kaliteyi ortaya çıkarmak istiyorum''

MarioMorato markasının ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma temposuna sahip olduğunu dile getiren Şevli; ''Denim jean sektörüne girdiğimde yıl 1995 civarıydı. Ki ben 1973 Van doğumluyum. Tekstil sektöründe böyle bir kariyer yapma hedefim o yıllardan beri vardı. Bunu 2015 yılında kurduğum MarioMorato markasıyla başardım. Jean, tshirt, ceket ve özel koleksiyonlarla güzel bir ivme yakaladık.''

''Türkiye'de de herkesin kaliteli denim jean giymesi mümkün olacak''

Türkiye'de daha çok özel tasarım ürün görmek istediğini belirterek ''Bu sektörün daha da hareketlenmesi için ciddi çalışmalar yapmaya hazırız. Bunun başlangıcını ise Merter adımıyla yaptık. Merter AVM içerisinde giyim üzerine ürünlerimizin sergilendiği bir mağazamız var. Burada özel tasarım kotlar bulabilir, denim jeanrüzgarını sonuna kadar hissedebilirsiniz. Bu ülkeye kaliteli giyinme noktasında önemli bir koz yaratacağız'' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.