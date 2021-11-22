Müjdeli haber AFAD'dan geldi! 77 şehirde personel alınacak

AFAD tarafından paylaşılan son bilgilere göre, 77 ilde yüzlerce personel alımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığına bağlı olan AFAD olarak da bilinen Afat ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı tarafından taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 77 ilde toplamda 648 sözleşmeli kamu personeli alınacağına dair bilgi paylaşıldı. Yayınlanan iş ilanlarına göre, başvurular 27 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

AFAD Personel Alım Şartları

AFAD personel alım başvuru kılavuzuna bakıldığında çeşitli alanlarda istihdam sağlanacak. Ancak oluşumda çalışacak kişilerde aranan şartlar bulunuyor. Bu şartlara göre; Şoför, Hizmetli ve Koruma Güvenlik Görevlisi adaylarının başvuru yapabilmeleri gerekmekte. Başvuru şartları ise genel olarak şu şekilde:

Şoför alımı için adayların En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olması. En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak.)

Hizmetli En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı şartı En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

Son başvuru tarihiyle birlikte geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlilerin kimlik kartlarına sahip olması gerekmektedir.

Yayınlanan iş ilanına göre, kadrolara başvuru şartının başında adayların en lise mezunu olmaları gerekmektedir. AFAD personel alımında Şoför, Hizmetli, Güvenlik Görevlisi kadrolarına e-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin de ön lisans ve diğer mezuniyetteki adayların başvurularının yapılamadığı yönünde yorumların olduğunu söyleyebiliriz.

Paylaşılan başvuru kılavuzuna bakıldığında en lise mezunu olunmuş olması başvuru yapma hakkı bulunduğu halde elektronik olarak başvuru yapmayan önlisans ve lisans mezunu kamu personel adayları başvuru yapabilmesi gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.