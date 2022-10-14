Muğla'ya gelen turist sayısı 9 ayda 2 milyon 622 bini aştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla, 9 ayda 2 milyon 622 bin 796 turist ağırladı.

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı yılın 9 aylık döneminde 2 milyon 622 bin 796 turist ziyaret etti.

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 129 bin 603 turistle İngiltere, 311 bin 261 turistle Rusya, 187 bin 479 turistle Almanya, 157 bin 395 turistle Polonya, 92 bin 914 turistle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de 744 bin 144 turist kente geldi.

Geçen yılın aynı döneminde ise Muğla'yı 908 bin 448 kişi ziyaret etmişti.

Muğla'ya Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı geçen yıl 1 milyon 83 bin 589, 2020 yılında da 695 bin 314 turist gelmişti. Kentteki tatil beldelerini salgından önceki 2019 yılında ise 3 milyon 256 bin 650 turist ziyaret etmişti. Bu yıllarda gelen ziyaretçilerin yarısından fazlasını yine İngiliz turistler oluşturmuştu.

"İngiltere, Muğla için çok önemli"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi.

Muğla'ya gelen turist sayısında bu yıl artış yaşandığını belirten Bülbüloğlu, "Türkiye'ye gelen turistler arasında en çok artış İngiltere pazarında. İngiltere'nin geri dönmesi sevindirici haber. İnanıyorum ki 2019'daki sayılar geçilecek. En büyük tur operatöründen sevindirici haberler alıyoruz. Türkiye'yi ön plana koyacaklar ve kapasite artıracaklar. Diğer operatörler de uçak sayılarını artırıyor. İngiltere Muğla için çok önemli bir pazar" dedi.

Salgın sürecinde de sektör temsilcileri olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bülbüloğlu, bu yıl ve önümüzdeki yıl bölgeye gelen turist sayısında önemli artışlar beklediklerini kaydetti.

Avrupa pazarında da oldukça iyi gidildiğini, Hollanda ve Almanya'nın Türkiye'ye ilgisinin arttığını anlatan Bülbüloğlu, "2023 Muğla için oldukça verimli ve güzel geçecek. Dünyada bir sıkıntı çıkmazsa güzel bir 2023 bekliyoruz. Bizimde bu kış boş durmamamız lazım. Bölgemizi cazibe merkezi haline getirmemiz lazım ve burada hepimize görev düşüyor." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de özellikle Muğla ve Marmaris'in ana pazarının İngiltere olduğunu söyledi.

İngiliz turistin bu bölgeyi çok sevdiğini ve gelmeye devam edeceğine işaret eden Esin, "İngiltere'den kasım ayına kadar uçaklar gelecek. Pazarlarımızı genişletmemiz lazım. Yaşanan sıkıntılar bunu bize gösteriyor. Pazar çeşitliliği bölgemizin avantajına olur. Almanya ve İskandinav pazarına ağırlık vermeliyiz. 2023 yılı turizm açısından olumlu görünüyor. Çok daha iyi bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelmeye devam ettiğini söyledi.

Dalyan'daki otellerde doluluk oranının bu dönemde yüzde 40 civarında olduğunu anlatan Yağmur, yabancı misafirlerin büyük çoğunluğunun ise İngilizlerden oluştuğunu dile getirdi.

Yaz döneminde iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini anlatan Yağmur, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Dalyan'ın son yıllarda ziyaretçilerin en önemli tercihleri arasında yer aldığını ifade etti.

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