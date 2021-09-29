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Mucize bitki kekikten ekonomiye 1 milyar lira katkı
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TIMETURK / EKONOMİ / Mucize bitki kekikten ekonomiye 1 milyar lira katkı

Mucize bitki kekikten ekonomiye 1 milyar lira katkı

ORMAN Genel Müdürlüğü’nün (OGM) tıbbi ve aromatik bitki olarak üretimini desteklediği kekiğin 2020 yılı sonu itibariyle ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 1 milyar lira olarak gerçekleştiği bildirildi.

36 Dakika Önce
2021-09-29 13:51:49
Mucize bitki kekikten ekonomiye 1 milyar lira katkı

OGM, dünyanın en ünlü ve en yaygın kullanılan baharatlarından biri olarak kekik için envanter ve faydalanma çalışmalarına devam ediyor. OGM'nin verilerine göre 340 bin hektarlık ormanlık alanda 55 bin ton faydalanılabilir kekik bulunuyor. Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinde deniz seviyesinden başlayarak bin 500 metre yüksekliğe kadar varlığını sürdüren kekik, sıcağa ve kurağa karşı oldukça dayanıklı bir bitki. Kekik hasat işlemi, çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçeklenme dönemi arasında türlerine göre ilkbahar ve genellikle yaz aylarında hasat ediliyor. Özellikle öğleden sonra yapılan toplamalarda daha çok uçucu yağ üretimi yapılıyor. 2020 yılı sonu itibariyle ormanlık alanlarından faydalanması yapılan 2 bin 200 ton kekiğin ülke ekonomisine katkısı 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl 19 bin 771 ton kekik ihracatına karşılık 69 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

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Faydaları saymakla bitmeyen kekiğin yapraklarından uçucu yağ elde ediliyor. Kekik uçucu yağı; gaz giderici, sindirim rahatsızlıklarını hafifletici, antispazmodik, antimikrobiyal, antioksidan, antiviral, iltihap önleyici ve balgam söktürücü olarak sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Kekik yağıyla yapılan aroma terapi uygulamalarının ise bronşit, nezle, grip, üşütme ve solunum enfeksiyonlarına iyi geldiği biliniyor.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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