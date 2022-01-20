DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Milanovic'ten Bosna Hersek'teki krizin çözümüne destek
Biden'a halk desteği oranı bugüne kadarki en düşük seviyesinde
South Park 25. sezon ne zaman? South Park 25. sezon izle
Bursa, 140 ülkeden 11 milyon kez görüntülendi
Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı
Johnson: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı felaket olur
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
AUZEF sınavları ertelendi mi? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF
Düşük internet hızına fesih hakkı tanındı
Savunma sanayisi projelerine ilişkin teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirildi
Ticaret Bakanlığı uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi
Billur Kalkavan nereli? Billur Kalkavan Kimdir?
2022’nin Yatak Odası Trendleri İstanbul Mobilya Fuarı’nda Görücüye Çıkıyor
Sani Şener, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanlığına seçildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Kur Korumalı TL Mevduatı' örnek senaryolarla anlattı

TIMETURK / EKONOMİ / Mücevher ihracatı rekor kırdı

Mücevher ihracatı rekor kırdı

Mücevher ihracatı aralık ayında 920,7 milyon dolara ulaşırken, 12 ayda toplam mücevher ihracatı yüzde 79,5 artarak 6,781 milyar dolara çıktı.

2 Saat Önce
2022-01-20 17:02:33
Mücevher ihracatı rekor kırdı

Mücevher İhracatçıları Birliği, aralık ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri baz alınarak mücevher ihracatı aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %205 artışla 920,7 milyon dolara ulaştı.

Böylelikle 2021 yılında mücevher ihracatı 2020 yılına göre %79,5 artışla rekora imza atarak 6,781 milyar dolara çıktı.

“Yeni yılda yeni rekorlara imza atacağız”

Gerçekleştirilen mücevher ihracatını değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar şunları söyledi:

“Hep söylediğimiz gibi mücevher sektörü stratejik bir sektör. Pandemi koşullarına rağmen 2021 yılı başı itibarıyla vites büyüterek ihracat faaliyetleri gerçekleştirdik. Günün şartları çerçevesinde dijital buluşmalara imkân oluşturarak üyelerimiz için ihracatta yeni yollar açtık. Bu yolda hükümetimizin tüm kademeleriyle eş güdüm içinde çalışarak mücevher ihracatını artırabilmek için çözümler ürettik ve uygulamaya alınmasını sağladık. Böylelikle geçen seneyi büyük bir rekorla kapattık. İnanıyoruz ki bu yıl daha iyi bir performans sergileyerek Türk mücevher sektörünü, küresel arenada hak ettiği konuma ulaştıracağız.”

En çok “altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası” ihraç edildi

Ürün gruplarına bakıldığında 2021 yılında en çok “altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası” ihraç edilirken bu ürün grubunu “işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın” grubu takip etti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş