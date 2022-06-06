MTV ikinci taksit ne zaman ödenir? MTV araç vergisi 2. taksit ne zaman? 2022 MTV ikinci taksit vakti

MTV ikinci taksit ne zaman ödenir? Her yıl iki kez ödenen MTV'nin ikinci taksit vakti yaklaştı. Milyonlarca araba sahibini ilgilendiren MTV ödemelerinin detaylarını sizler için derledik. MTV araç vergisi 2. taksit ne zaman? 2022 MTV ikinci taksit vakti...

Her yıl iki kez ödenen MTV'nin ikinci taksit vakti yaklaştı. Milyonlarca araba sahibini ilgilendiren MTV ödemelerinin detaylarını sizler için derledik. MTV araç vergisi 2. taksit ne zaman? 2022 MTV ikinci taksit vakti...

MTV ikinci taksit ne zaman ödenir?

İlki ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksidi de yıl ortasında ödeniyor. Temmuz ayı içerisinde ödenen verginin hangi gün olduğu önemli değildir.

Temmuz ayının hangi günü MTV ödenir?

MTV ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler için herhangi bir seçilmemiştir ve temmuz ayı içerisinde herhangi bir gün ödeme yapılabilir.

MTV ikinci taksit son ödeme tarihi

MTV son ödeme tarihi Temmuz ayının son günü olan 31 Temmuzdur. Temmuz ayı içerisinde eherhangi bir günde ödeme yapılabilir. .