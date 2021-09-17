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MSB, 2 bin 533 daimi işçi alacak!

MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak

1 Saat Önce
2021-09-17 20:20:49
MSB, 2 bin 533 daimi işçi alacak!

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerleri ile bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak.

MSB'den yapılan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvurular yapıldı.

28 Temmuz'da noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı.

Belge kontrolü sonuçları ve sınav tarihlerine, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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