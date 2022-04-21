Motosiklet kullanıcılarına Avrasya Tüneli’nden geçiş müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Avrasya Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2022'nin İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, motosiklet ve bisiklet endüstrisinin bölgedeki en önemli etkinliklerinden biri olan Motobike İstanbul'un sektörün üretici, yatırımcı ve alıcılarını bir araya getirmesi, onlara yeni iş fırsatları sunması açısından ulusal ve uluslararası katılımcılar için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Tüm paydaşları aynı çatıda buluşturması bakımından son derece önemli bulduğu, seminer, atölye ve etkinlikleriyle bilgi paylaşımına zemin sunan bu fuarın, sektörün gelişmesi adına kıymetli bir görev üstlendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Ulaşım, hemen her sektördeki arz talep dengesi ile yakından ilgilidir. Sosyal, politik, teknik, ekonomik kültürel ilişkilerin merkezindedir ulaşım, her biriyle doğrudan ve ilgilidir. Ayrıca, ulaşım sektörü tüm bunları birbirine bağlar. Ulaşım, küresel etkileşimin sürekli arttığı çağımızda stratejik önemde. Biz de ülkemizin jeostratejik konumunu, bölgesiyle her anlamdaki entegrasyon politikalarını ve ekonomik hedeflerini göz önüne alarak ulaşımın en etkin, verimli, yenilikçi argümanları olan ‘lojistik-mobilite-dijitalleşme' başlıklarını ve akıllı ulaşım sistemlerini gündemimize aldık. Bu alanlara yönelik doğru strateji ve politikalar ile gerçekçi hedefler belirledik. Toplu taşımada ve hizmet araçlarında elektrikli taşıtların kullanımının artmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çevrenin sürdürülebilirliği için ve ulaşım alanında temiz enerjiye geçilmesine yönelik olarak yerli ve milli teknolojilerin gelişmesini teşvik ediyoruz.”

- “Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde yıllık toplam 85 milyar 581 milyon TL tasarruf sağladık”

Bakan Karaismailoğlu, sayıları hızla artan elektrikli araçların Türkiye'de de yaygınlaşmasını mümkün kılacak teknik ve idari altyapıya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktararak, “Şehirlerde bisiklet ve scooter kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyoruz.” dedi.

Son 20 yılda ulaşım alanında dev atılımlara, reform niteliğinde çalışmalara imza attıklarını anımsatan Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, otoyollar ve YHT hatları gibi mega ulaşım projelerini başarıyla bitirerek hem milletin hem de dünyanın hizmetine sunduklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, 2003 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 647 kilometreye çıkardıklarını, 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunu 13 kattan fazla artırarak 651 kilometreye yükselttiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla seyahat süresinde yıllık 7,3 milyar saat tasarrufu elde ettik. Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde 76 milyar 458 milyon TL zaman, 6 milyar TL akaryakıt, 3 milyar TL bakım ve 123 milyon TL çevre olmak üzere yıllık toplam 85 milyar 581 milyon TL tasarruf sağladık. Ayrıca, yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği arttı. Ölümlü trafik kazaları oldukça azaldı. Bu da yılda 9 bin 500 kişinin canını kurtardığımız anlamına gelmekte. Ayrıca emisyon salımını 5 milyon ton azalttık.”

- “Bu projelerle gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olmaya kararlıyız”

Adil Karaismailoğlu, 20 yılda Türkiye'ye değer katan projeleri 170 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiklerini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığımız 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile de Türkiye'nin geleceğini tasarlıyoruz. 5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım planladık, bunları yapıyoruz.” diye konuştu.

2053 yılına kadar milli gelire katkının 1 trilyon doları bularak yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracaklarını bildiren Karaismailoğlu, “Üretime katkımız ise ya .