Motorine zam!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
2021-08-02 18:43:08
EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 5 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Açıklamaya göre, fiyat artışı pompa fiyatlarına da yansıyacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)