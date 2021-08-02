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TIMETURK / EKONOMİ / Motorine zam!

Motorine zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

3 Gün Önce
2021-08-02 18:43:08
Motorine zam!

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EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 5 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Açıklamaya göre, fiyat artışı pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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