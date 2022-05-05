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TIMETURK / EKONOMİ / Motorine zam, otogaza indirim geliyor

Motorine zam, otogaza indirim geliyor

Motorine bu gece yarısından itibaren 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

19 Saat Önce
2022-05-05 10:58:59
Motorine zam, otogaza indirim geliyor

Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 32 kuruşluk fiyat artışı olması bekleniyor. Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Otogazda ise Cuma gününden geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim olması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

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