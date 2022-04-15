Motorine zam mı geliyor?
Sektör temsilcilerine göre; motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruş zam yapılması bekleniyor.
2022-04-15 12:51:33
Küresel enerji krizi Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 79 kuruş zam bekleniyor.
Salı günü motorin fiyatlarında 1 lira 4 kuruş indirim yapılmıştı.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 20,28 TL'den 21,89 TL'ye, Ankara'da 20,36 TL'den 21,97 TL'ye, İzmir'de ise 20,35 TL'den 21,96 TL'ye yükselecek. .
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