Motorine zam mı geldi? Motorin ne kadar oldu? 5 Temmuz motorin zammı | Mazota zam mı geldi?
Motorine zam mı geldi? Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz günlerde indirim yaşanmıştı. Gün içerisinde edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Peki motorin ne kadar oldu? Mazota zam mı geldi? 5 Temmuz motorin zammı...
2022-07-05 09:14:28
Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz günlerde indirim yaşanmıştı. Gün içerisinde edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Peki motorin ne kadar oldu? Mazota zam mı geldi? 5 Temmuz motorin zammı...
Motorine zam mı geldi?
Benzin fiyatlarına 95 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla motorin fiyatlarında da zam yaşanması bekleniyor. Fakat henüz motorin fiyatlarında bir artış beklenmiyor.
Güncel motorin fiyatı İstanbul'da 26,69 liradan satılıyor.
5 Temmuz motorin zammı
Motori fiyatlarında 5 Temmuz günü artış yaşanmadı. .
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