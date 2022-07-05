Motorine zam mı geldi? Motorin ne kadar oldu? 5 Temmuz motorin zammı | Mazota zam mı geldi?

Motorine zam mı geldi? Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz günlerde indirim yaşanmıştı. Gün içerisinde edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Peki motorin ne kadar oldu? Mazota zam mı geldi? 5 Temmuz motorin zammı...