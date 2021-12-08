Motorine zam mı geldi? Motorin (mazot) ne kadar oldu? Artan döviz fiyatları ve küresel enerji fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda peş peşe zam gelmişti. Araç sahiplerini üzen bir gelişme son dakika olarak duyuruldu. Benzinli ve dizel araç sahipleri yeni bir zam haberi ile üzüldü. Son gelen duyuruya göre benzin ve motorine yeni bir zam geldi.

Motorine zam mı geldi? Motorin (mazot) ne kadar oldu? Artan döviz fiyatları ve küresel enerji fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda peş peşe zam gelmişti. Araç sahiplerini üzen bir gelişme son dakika olarak duyuruldu. Benzinli ve dizel araç sahipleri yeni bir zam haberi ile üzüldü. Son gelen duyuruya göre benzin ve motorine yeni bir zam geldi.

Motorine zam mı geldi?

Akaryakıt fiyatına yeni bir zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin grubuna 77 kuruş, motorine 31 kuruş zam yapıldı. Pompa satış fiyatına yansıyacak zam, bu geceden itibaren geçerli olacak.

Motorin (mazot) ne kadar oldu?

Geçen gün gelen 66 kuruşluk zamla birlikte mazot litre satış fiyatı yeniden 10 TL sınırını aşmıştı. 31 kuruş gelen zamla birlikte motorin litre fiyatı 10 lira 30 kuruş seviyesine geldi.

Motorindeki fiyatlar ise şöyle: İstanbul'da 10,32 lira; Ankara'da 10,38 lira; İzmir'de 10,40 lira.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.