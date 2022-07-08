Motorine zam mı geldi? 9 Temmuz motorine ne kadar zam geldi? Güncel motorin fiyatları

Motorine zam mı geldi? Brent petrolün yükselmesi ile birlikte motorin fiyatlarının da artacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz günlerde 2 lira 10 kuruş motorine indirim gelmişti. Peki şimdi motor ne kadar zam geldi? Güncel motorin fiyatları ne kadar arttı? 9 Temmuz motorine ne kadar zam geldi? İşte son dakika mazot zammı haberi...

Brent petrolün yükselmesi ile birlikte motorin fiyatlarının da artacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz günlerde 2 lira 10 kuruş motorine indirim gelmişti. Peki şimdi motor ne kadar zam geldi? Güncel motorin fiyatları ne kadar arttı? 9 Temmuz motorine ne kadar zam geldi? İşte son dakika mazot zammı haberi...

Motorine zam mı geldi?

Temmuz ayının ilk haftasından sonra motorine 2 lira 10 kuruşluk indirim geldi. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan artış nedeniyle motorin fiyatlarında da artış yaşanması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre 9 Temmuz günü motorin fiyatını 81 kuruş zam yapılacak. Detaylar bekleniyor...

Güncel motorin fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 liradan satılıyor. Zamların ardından 25,37 olarak satılmaya devam edecek.

Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor .