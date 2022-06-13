Motorine zam gelecek mi? Son dakika akaryakıt zammı ne kadar? EPGİS akaryakıt zammı açıklaması

Motorine zam gelecek mi? CHP'li Deniz Demir sosyal medya hesabından, motorine yansıyacağı iddia edilen artışın 2,60 TL olacağını paylaştı. Demir'in paylaşımından sonra EPGİS açıklama yaptı. Peki ama akaryakıt zammı ne kadar? EPGİS akaryakıt zammı açıklaması ve benzin, motorin zammı son dakika haberi...

CHP'li Deniz Demir sosyal medya hesabından, motorine yansıyacağı iddia edilen artışın 2,60 TL olacağını paylaştı. Demir'in paylaşımından sonra EPGİS açıklama yaptı. Peki ama akaryakıt zammı ne kadar? EPGİS akaryakıt zammı açıklaması ve benzin, motorin zammı son dakika haberi...

Motorine zam gelecek mi?

CHP'li Deniz Demir resmi Twitter hesabından "Motorine bu gece yarısından sonra 2.60 TL zam geliyormuş." paylaşımını yayımladı. Haberin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

EPGİS kısa sürede açıklama yaparak motorine zam gelmeyeceğini duyurdu.

EPGİS akaryakıt zammı açıklaması

Son dakika akaryakıt zammı ne kadar? sorusuna yanıt arayan vatandaşa EPGİS açıklama yaptı. Yine sosyal medyadan EPGİS;

"Zorunlu bilgilendirme.Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır."

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