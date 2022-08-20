Motorine zam! 25 lirayı aştı

18 Ağustos'ta zam gelen motorine, 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı.

Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik ve brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar ile akaryakıtta zam göründü. Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Ağustos'ta, yüksek enflasyona rağmen faiz indirimlerine devam kararıyla dolar kuru arttı. Aynı gün içinde motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti.

Yeni gelen zamla birlikte motorinin fiyatı 25 lirayı aştı. Yaşanan son zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıktı.