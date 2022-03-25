Motorine zam! 24-25 Mart akaryakıta yeni zam mı geldi? Motorin, benzin, LPG ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi?

Motorin, benzin, LPG ne kadar oldu? Günlerdir konuşulan zam için yeni bir açıklama bekleniyor. EPGİS zam konusunda bir açıklama getirmese de brent petrol fiyatlarında zam uygulandı. Peki ama bu durum benzin ve motorine nasıl yansır? Zam yapılacak mı? 24-25 Mart akaryakıta yeni zam mı geldi? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları ve açıklamalar....

Günlerdir konuşulan zam için yeni bir açıklama bekleniyor. EPGİS zam konusunda bir açıklama getirmese de brent petrol fiyatlarında zam uygulandı. Peki ama bu durum benzin ve motorine nasıl yansır? Zam yapılacak mı? 24-25 Mart akaryakıta yeni zam mı geldi? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları ve açıklamalar....

24-25 Mart akaryakıta yeni zam mı geldi?

Enerji piyasasındaki bazı kaynaklara göre bu gece Motorine 1,37 TL zam gelecek. Fakat EPGİS Twitter'dan resmi açıklama gelmedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan brent petrol fiyatlarından sonra benzin ve motorine zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

Motorin, benzin, LPG ne kadar oldu?

Akaryakıt firmalarındaki güncel motorin, benzin ve LPG aşağıdaki gibi ücretlendirilmiştir.

Güncel benzin fiyatları:

İstanbul : 19,79 TL

Ankara : 19,88 TL

İzmir : 19,9 TL

Güncel motorin fiyatları:

İstanbul : 22,23 TL

Ankara : 22,31 TL

İzmir : 22,31 TL

Güncel LPG fiyatları: