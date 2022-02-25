Motorine ne kadar zam geldi? 26 Şubat motorin zammı | Güncel motorin fiyatları

Motorine ne kadar zam geldi? EPGİS motorin fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Benzin ve motorindeki zamma vatandaşlar tepki gösterirken EPGİS twitter hesabından, Benzinde 1,61 TL ve Motorinde 1,51 TL artış olduğunu belirtti. Peki ama motorin ne kadar oldu? Güncel mazot fiyatları ne kadar arttı? İşte motorin fiyatlarındaki güncel fiyatlar...

EPGİS motorin fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Benzin ve motorindeki zamma vatandaşlar tepki gösterirken EPGİS twitter hesabından, Benzinde 1,61 TL ve Motorinde 1,51 TL artış olduğunu belirtti. Peki ama motorin ne kadar oldu? Güncel mazot fiyatları ne kadar arttı? İşte motorin fiyatlarındaki güncel fiyatlar...

Motorine ne kadar zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), resmi twitter hesabı üzerinden benzin ve motorine zam geleceğinin haberini verdi.

EPGİS; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklamasında bulundu.

26 Şubat motorin zammı sonrası fiyatlar

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından motorinde 1,51 liralık zam uygulanacağını duyurdu. Motrinin litresi Ankara'da ortalama 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek. İstanbul'da ise 15,48 liradan 16,99 liraya yükselirken, İzmir'de de 15,57 liradan 17,08 liraya yükseleceği belirtildi. .